Cosmarul pacientilor tratati in buncarele mizere ale Spitalul Parhon. Reportaj din subsolurile infecte ale "modelului sanitar"al Iasului

Ambulatoriul de Urologie de la Parhon este, indiscutabil, spaima medicala a Iasului. In subsolul Spitalului Parhon, intr-un buncar in care ar fi trebuit sa functioneze in mod normal camerele tehnice ale Spitalului, functioneaza una din sectiile medicale cele mai odioase din Iasi, respectiv Ambulatoriul de Urologie. Pe nici 100 de metri, sute de pacienti sunt nevoiti sa astepte cu orele, in picioare, ingramaditi pe culoare cu o latime de 2 metri. In aceasta sectie nu se poate vorbi de vreo ... citeste toata stirea