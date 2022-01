Dorin Dobrincu, profesorul lui George Simion: Parca nici nu ar fi fost la cursurile mele

Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student:"Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular, de "incitare la separatism teritorial". I-as aminti dlui Simion ca descentralizarea si regionalizarea nu inseamna separatism, ci eficientizare administrativa sau, daca vreti, aplicarea principiului ... citeste toata stirea