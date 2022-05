Dosarul "Amanta": s-a stabilit cand va afla fostul primar unde-si va petrece urmatorii ani?

Fostul primar Gheorghe Nichita ar putea afla la vara unde-si va petrece urmatorii ani. Magistratii Curtii de Apel au stabilit ca termen de pronuntare in dosarul "Amanta" data de 9 iunie. Curtea de Apel este ultima instanta, decizia judecatorilor urmand sa fie definitiva. Alaturi de fostul primar, in fata judecatorilor se afla in acest dosar si fostul sef al Politiei Locale, Liviu Hliboceanu.Fostul primar a fost inculpat pentru abuz in serviciu intr-un dosar instrumentat de DNA, fiind acuzat ... citeste toata stirea