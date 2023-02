Medicii de la Poli Iasi au salvat viata unei persoane care era in soc hipotermic si cazuse langa stadion

Clubul Politehnica Iasi anunta ca noaptea trecuta, la revenirea echipei din cantonamentul din Antalya, staful medical a intervenit pentru salvarea unei persoane aflate in soc hipotermic pe marginea drumului, in apropiere de stadion.Putin dupa miezul noptii, cand mai aveau de parcurs doar cateva sute de metri pana la Stadionul Emil Alexandrescu, cei aflati in autocarul echipei iesene au vazut o persoana cazuta pe marginea drumului, pe Strada Tacuta. Era acolo si un echipaj al Politiei Locale ... citeste toata stirea