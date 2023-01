Nonviolenta in scoli: Un politist de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, invitat la Colegiul "Mihail Sturdza"

Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala a fost marcata la Iasi printr-o activitate desfasurata la Colegiului Tehnic "Mihail Sturdza". Elevii si profesorii unitatii de invatamant au participat la o dezbatere pe tema prevenirii violentei in scoala.A fost prezent un luptator al Serviciului pentru Actiuni Speciale, iar elevii au fost impresionati de povestea vietii unui sportiv premiat care si-a pus experienta si talentul in slujba comunitatii. Activitatea desfasurata in Amfiteatrul ... citeste toata stirea