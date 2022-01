Numarul copiilor cu Covid-19 internati la Iasi s-a dublat in doar 24 de ore. Cel mai mic pacient are zece zile

Doar la unul dintre pacienti, infectia a fost provocata de tulpina Omicron. In celelalte cazuri, e vorba, cel mai probabil, de varianta Delta, spun medicii. In ultimele 24 de ore, la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, s-a dublat numarul pacientilor infectati cu virusul Sars Cov-2 care necesita internare. Alina Belu, managerul unitatii medicale iesene, a declarat ca, in acest moment, se observa ca cei mai afectati sunt copiii cu varsta mai mica de 3 ani. Deocamdata, pacientii internati nu ... citeste toata stirea