O persoana aflata in moarte cerebrala a salvat trei vieti!

* rinichii prelevati de la persoana aflata in moarte cerebrala au fost transplantati, la Centrul de Transplant Renal din Iasi, unor persoane din judetele Vrancea si Galati, aflate de mai bine de doi ani in programul de dializa * beneficiarul transplantului de ficat avea cancer hepatic si era singura persoana de pe lista de asteptare careia i se putea face acest transplant, avand in vedere grupa de sange foarte raraLa Centrul Regional de Transplant din Iasi a fost facut primul transplant ... citeste toata stirea