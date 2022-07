O prostituata si-a reclamat clientul dupa o partida de sex oral

Un iesean a fost reclamat de o prostituata la serviciile careia apelase ca ar fi jefuit-o, folosind violenta. Ceva adevar era in afirmatiile fetei, barbatul insa doar sterpelindu-i portofelul cu incasarile din acea zi. Trimis in judecata pentru talharie calificata, barbatul a fost condamnat doar pentru furt.Incidentul s-a petrecut in noaptea de 1 aprilie a anului trecut. Venit de la Coasta Magurii, Ciprian Adascalitei se cazase la fostul hotel Conest. In seara respectiva, el a apelat la ... citeste toata stirea