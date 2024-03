Parcul industrial de la Letcani este in chinurile facerii de 11 ani. De peste 2 ani se lucreaza. Cererile pentru un loc sunt duble

Lucrarile de amenajare a Parcului Industrial de la Letcani, proiect demarat in 2013, dureaza deja de doi ani si jumatate. Contractul a fost incheiat cu Iasicon SA pe 18 august 2021, iar lucrarile ar fi trebuit sa dureze doi ani. Modificarile ulterioare au prelungit santierul cu cateva luni si au majorat pretul lucrarilor de la 17,25 la 21,21 de milioane de lei.Constructorul preconizeaza ca santierul va fi gata in cel mult patru luni, adica pana la mijlocul verii, timp in care pot fi incheiate ... citește toată știrea