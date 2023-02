Pistolarul din Iasi, arestat in lipsa

Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi au solicitat, joi, arestarea preventiva in lipsa, pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, a unui barbat in varsta de 30 ani, suspectat ca a impuscat un cunoscut pe strada."In fapt, s-a retinut ca la data de 1 ianuarie, in jurul orei 21,20, in timp ce se afla pe str. Basarabi din municipiul Iasi, numitul A.M.M. a fost impuscat in zona cervicala de catre numitul P.A.A., care se afla intr-un autoturism marca Audi, fiindu-i ... citeste toata stirea