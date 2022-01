Prima condamnare pentru primarul care a dat zeci de hectare sotiei si fiului

Fostul primar al comunei Popricani a ajuns din nou in fata judecatorilor. La Curtea de Apel s-a desfasurat ieri primul termen al contestatiei inaintate de Valeriu Parlog impotriva sentintei prin care Judecatoria l-a condamnat anul trecut la 1 an si 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese.Apel au declarat si procurorii, care au considerat sentinta prea blanda. In apelul procurorilor sunt vizati si fiul si sotia lui Parlog, care fusesera achitati in prima instanta de ... citeste toata stirea