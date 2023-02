Romania, la fundul gramezii. Ultima in clasamentul democratiilor europene! (P)

Romania a ajuns, sub guvernarea PSD-PNL, in cea mai rusinoasa pozitie posibila din Uniunea Europeana: pe ultimul loc in indexul democratiilor din UE. Rezultatul este cu atat mai trist cu cat "concurenta" a fost puternica: Ungaria este condusa practic de un dictator deghizat in despot luminat, in Polonia justitia este chiar mai controlata politic decat la Bucuresti, iar Bulgaria este condusa de un guvern interimar, dupa ce anteriorul cabinet reformist a fost dat jos de fortele care se opun ... citeste toata stirea