Si-a omorat concubina care i-a reprosat de ce a schimbat postul la televizor

Magistratii si-au spus spus ultimul cuvant in cazul unui iesean care si-a ucis iubita in bataie din cauza televizorului. El a lovit-o cu salbaticie pentru ca femeia ii reprosase ca a schimbat canalul. A lasat-o in pat, agonizand, si s-a vazut linistit de treburi. Abia in seara zilei urmatoare s-a gandit sa anunte salvarea.In seara zilei de 10 martie a anului trecut, intors de la serviciu, Neculai Corduneanu s-a asezat la baut cu fratele sau. La un moment dat, si-a facut aparitia si concubina ... citeste toata stirea