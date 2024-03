Un nou credit major pentru ieseni, aprobat ieri. Al treilea, in ultimii doi ani: 110 mil. euro in total. Gradul de indatorare, crestere abrupta

Plenul Consiliului Local (CL) a aprobat un nou credit major. In mai putin de doi ani, Primaria Iasi a contractat trei imprumuturi cu o valoare cumulata de peste 550 milioane lei (110 mil. euro).Acest lucru va duce, in 2025, la un grad de indatorare de 15%, cel mai mare nivel pe perioada de rambursare a celor trei credite, in conditile in care, in februarie 2024, gradul era de aproape 5%. Limita impusa autoritatilor locale de catre guvern este de 30%.La finalul anului 2022, Primaria a ... citește toată știrea