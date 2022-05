Vesti proaste pentru Chirica si Harabagiu dupa o noua intalnire cu procurorii

Primarul Mihai Chirica si fostul viceprimar Gabriel Harabagiu au fost chemati iar in fata procurorilor DNA, in dosarul "Flux".In dosarul care a dus temporar la suspendarea din functie a primarului, procurorii ancheteaza responsabilitatea edililor in edificarea unui bloc construit pe strada Vasile Lupu de investitorul Gheorghe Chescu si la care au fost construite doua etaje in plus fata de autorizatie.CITESTE SI: Al cincilea dosar cu tentacule spre biroul primarului. Unde duc firele anchetei ... citeste toata stirea