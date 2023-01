Vot in CL: un nou "cartier" in Iasi cu numeroase blocuri turn, de 16 etaje, langa altele cu 18 si 28 etaje. Cum va fi afectat traficul?

Consilierii locali vor dezbate in sedinta din aceasta saptamana mai multe proiecte urbanistice care vor avea un impact semnificativ asupra unor zone din oras. Investitiile vizeaza de la noi centre comerciale pana la blocuri cu 16 etaje. Proiectele sunt de ceva timp in procesul de autorizare la Primarie, fiind confirmate inca o data perioadele mari de asteptare pentru un investitor.De exemplu, sunt planuri care au obtinut primele avize inca din anul 2020, dar abia acum ajung la vot in plenul ... citeste toata stirea