Care este cel mai prost film al anului trecut. Pelicula a dominat clar topul repetenților

Un film de groază bazat pe îndrăgitul personaj literar pentru copii Winnie the Pooh a fost "preferat", sâmbătă, de votanţii premiilor Razzie, cunoscute şi sub numele de Zmeura de Aur, în cadrul ceremoniei anuale care evidenţiază cele mai slabe performanţe de la Hollywood, potrivit Reuters.

"Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" a dominat toate cele cinci categorii la care a fost nominalizat la cea de-a 44-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur, printre care film, regie, scenariu, cuplu de film şi remake/rip-off/sequel.

Subliniindu-i "meritele" pentru premii, filmul de la The Jagged Edge Productions a fost descris de Dennis Harvey de la Variety ca fiind "de doi bani, care nu reuşeşte să îndeplinească nici măcar cele mai elementare aşteptări".

Premiul Razzie Redeemer Award, acordat unui fost concurent care "a trecut la lucruri mai bune" de când a fost nominalizat la Razzie, a fost acordat actriţei Fran Drescher din "The Nanny", pentru că a condus în calitate de preşedinte SAG-AFTRA în timpul grevei actorilor din 2023. Drescher a fost nominalizată în 1998 pentru cea mai neinspirată actriţă în filmul de comedie romantică "The Beautician and the Beast".

Gazdele Aaron Goldenberg şi Jake Jonez, cunoscuţi pentru personajele lor de pe TikTok ca The Mean Gays, au mai dat o lovitură la adresa lui Drescher, spunând cu sarcasm că ea i-a condus pe actorii de la Hollywood printr-o "acţiune sindicală fără precedent până la un acord şi mai fără precedent cu AMPTP", Alianţa Producătorilor de Film şi Televiziune (Alliance of Motion Picture and Television Producers).

Printre ceilalţi câştigători se numără actorul din "Mercy", Jon Voight, care a primit premiul Razzie datorită accentului său irlandez de spiriduş în "Lucky Charms".

Megan Fox a primit o pereche de trofee: Razzie pentru actriţă pentru rolul din "Johnny & Clyde" şi premiul de actriţă în rol secundar pentru filmul de acţiune "Expend4bles".

Sylvester Stallone a luat şi el acasă un premiu pentru actor în rol secundar din "Expend4bles".

Mai mult de 1.100 de membri Razzie din Statele Unite şi din alte 20 de ţări votează pentru acordarea premiilor, potrivit site-ului Razzie.

