Poliția germană anunță că cel puţin cinci persoane au murit, iar altele sunt rănite după ce un autocar cu 53 de pasageri a făcut accident şi s-a răsturnat pe autostradă, în apropiere de oraşul Leipzig din estul Germaniei, transmite presa locală.

Accidentul s-a petrecut pe autostrada A9 din Saxonia, miercuri dimineaţă, 27 martie, când un autocar al companiei Flixbus, cu 53 de pasageri şi doi şoferi la bord, a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat în circumstanţe încă neclare.

Poliţia a emis o alertă de situaţie de urgenţă gravă.

Autobuzul Flixbus plecase din Berlin la ora locală 8.00 şi se îndrepta spre Zurich. Următoarea oprire ar fi trebuit să fie Nürnberg, însă călătoria s-a încheiat brusc în apropiere de Leipzig, în jurul orei 9:45. Autobuzul a părăsit brusc carosabilul între ieşirea spre Wiedemar şi ieşirea spre Schkeuditzer Kreuz (în direcţia München). A ieşit de pe autostradă, a intrat într-un grup de copaci şi s-a răsturnat. Paasagerii au fost smulşi din scaune din cauza impactului, iar autocarul a fost grav avariat.

