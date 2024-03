Cu ce a impresionat reprezentanta României la Miss World: ”Piele de găină” VIDEO

Ada-Maria Ileana este tânăra de 26 de ani care a reprezentat România pe scena Miss World 2024, după 6 ani de absență.

Cea de-a 71-a ediție a celui mai mare concurs de frumusețe din lume are loc între 18 februarie și 9 martie 2024, în India.

Ada este o veterană a competițiilor de Miss, fiind deja cunoscută pentru reprezentarea României la Miss International 2022 (Japonia), Miss Tourism International 2018 (Malaezia) și Miss Tourism World (China). Frumoasa tânără de 26 de ani este profesor de limba engleză, model și creator de conținut.

Mai mult, ea este fondatoarea și Președintele Asociației „Investitorii în visuri”, ONG care oferă cursuri de formare profesională fetelor aflate în centre de plasament, asigurându-le o viitoare meserie atunci când vor ieși din sistemul social.

Ada-Maria Ileana n-a ajuns în finala de 14 concurente, însă a impresionat juriul cu interpretarea melodiei ”Lie Ciocârlie”.

„Proba de talente s-a terminat și am decis să vă împărtășesc audiția mea. Am cerut permisiunea de a filma asta pentru a putea să i-o trimit bunicului meu. De fapt, tocmai plânsesem chiar înainte, simțindu-mă atât de vinovată că nu pot fi alături de familia mea acum că este bolnav. Din punct de vedere tehnic, nu a fost atât de grozavă pe cât mi-am dorit, dar nu am putut filma prestația mea din semifinală, care a fost mult mai bună.

Ads

Este un cântec foarte special pentru țara mea, România, și pentru mine personal. „Lie Ciocârlie” este considerat cel mai frumos cântec folcloric al nostru. Spune povestea unei păsări, care cântă o melodie tristă, plângând după ce puiul ei a murit. Este o metaforă pentru mamele care și-au pierdut copiii și, deși nu am avut niciodată ocazia să o cunosc, îmi amintește de bunica mea biologică.

Tatăl meu a fost abandonat când era copil, deoarece părinții săi nu-și permiteau să-i crească pe toți cei 6 copii. Bunica mea a murit din cauza unei inimi frânte. Nu a mai apucat să-l vadă niciodată pe tatăl meu, care a fost adoptat la vârsta de 3 ani. Povestea tatălui meu a fost sursa de inspirație pentru scopul ONG-ului meu.

Deși s-ar putea să nu înțelegeți versurile, am vrut să transmit prin vocea mea durerea bunicii mele. Și durerea tuturor femeilor care și-au pierdut copiii.

Știu că nu este perfect, dar aceasta este cultura mea frumoasă, muzica noastră incredibil de puternică, și am vrut ca voi toți să o vedeți”, a fost mesajul emoționant transmis de reprezentanta României, conform ProTV.ro.

Ads

Interpretarea a fost apreciată și pe rețelele sociale. „Piele de găină! Absolut superb!”, au precizat admiratorii româncei