LIVE Meciul unei natiuni: Ungaria - Romania 0 - 0. Ocazie mare pentru maghiari

Romania joaca in echipament albastru, pentru prima data dupa 30 de ani.- Ocazie mare pentru maghiari, dar Andrei Vlad scoate senzationalStirea initialaNationala de tineret a lui Adrian Mutu joaca meci de calificare in sferturile de finala cu Ungaria.Romania vine dupa un egal in primul meci, 1-1, cu Olanda.Echipa maghiara a inceput cu o infrangere Campionatul European, 0-3, cu Germania.Echipele de start:UNGARIA U21: Bese - Bolla, Balogh, Mocsi, Deutsch - Csonka, Mezei - Skribek, Szendrei, Kiss - SzokeRezerve: Auerbach, Kovacs, Varju, Huszti, Palincsar, Biro, Tamas, Hinora, Kata, Barany, Bukta, KovacsretiAntrenor: Zoltan GeraAndrei Vlad- Harut, Ciobotariu, Pascanu, Boboc - Olaru, Marius Marin, Ciobanu - Morutan, Ganea, Matan.Rezerve: Aioani, Esanu, Oprut, Dragusin, Dulca, Cimpanu, Oaida, Chindris, Oct. Popescu, Itu, Vladoiu, A. PetreAntrenor: Adrian Mutu