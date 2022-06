Cabinetul Nastase, in topul guvernelor neconstitutionale

Guvernul condus de Adrian Nastase a avut cele mai multe ordonante declarate neconstitutionale, dintre ultimele conduceri executive din ultimul deceniu.

Guvernarea lui Nastase, profesor universitar de drept, a avut un numar de 4,25 ordonante pe an declarate neconstitutionale, pe cand cabinetul lui Calin Popescu Tariceanu a emis patru astfel de acte neconstitutionale, cele mai multe legate de achizitiile publice si de privatizarea proprietatilor de stat, relateaza Curentul.

Guvernarea PD-L condusa de Emil Boc, la randul sau profesor de drept, a avut trei ordonante de guvern declarate neconstitutionale pe an, in special in ceea ce priveste salarizarea personalului bugetar.

Prima ordonanta neconstitutionala a Guvernului Nastase vizeaza modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni privind viata sexuala.

O alta ordonana se refera la punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, iar alta la trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. O alta ordonanta neconstitutionala vizeaza Parchetul National anticoruptie.

