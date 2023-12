Tânără răpită în Italia, salvată după ce a transmis un mesaj codat vânzătoarei. Gestul pe care l-a făcut, neputând să vorbească

O fată de 19 ani a fost răpită și abuzată în Italia, în centrul orașului Milano, dar a fost salvată în ultima clipă grație unui mesaj codat, devenit viral pe internet în ultimii ani. Gestul disperat a fost remarcat și înțeles de o vânzătoare de la un fast food, care a alertat imediat poliția.

Tânăra răpită ieșise de la un concert și aștepta autobuzul în stația situată între Piazza della Scala și Duomo. A fost abordată de un bărbat în vârstă de 23 de ani care i-a cerut să-l însoțească sub amenințare. Victima a încercat să caute o scăpare din această situație critică și a găsit-o în fața unui restaurant de tip fast food. Una dintre vânzătoare ieșise afară să fumeze, iar fata răpită a privit-o insistent, făcând discret un anume gest cu mâna, sperând că vânzătoarea va înțelege ce se petrece.

Fata care a văzut semnalul de ajutor nu a ezitat nici măcar o secundă și a sunat la poliție.

„Lucrez noaptea. Sunt obișnuită să observ, să mă ocup de diferite situații delicate. Dar cei doi păreau normali. Fata nu părea agitată. Cel puțin până când mi-a întâlnit privirea. Eram în afara clubului. I-am văzut pe cei doi apropiindu-se. Bărbatul s-a oprit și i-a cerut unui coleg o țigară. Apoi a întrebat dacă poate merge la baie. Am spus că nu se poate. Ea era în spatele lui. A ridicat mâna și, fără să fie văzută, mi-a indicat semnalul de ajutor (patru degete ridicate care apoi sunt închise în pumn n.r.) Descoperisem în trecut acest gest pe rețelele de socializare și la televizor. S-a vorbit despre asta. Avem de un an autocolante cu numărul anti-violență în băile noastre. Am sunat imediat la poliție. Ei au rămas în fața noastră câteva minute fumând. Am văzut că ea făcea tot ce putea să încetinească mersul. Când s-au îndepărtat, i-am urmărit de la distanță pentru a putea indica poliției poziția lor”, povestește fata, potrivit stiridiaspora.ro.

Ads

Angajata de la fast-food s-a întors cu spatele și s-a prefăcut că sună un prieten cu care poartă o discuție relaxată, tocmai să nu atrag atenția răpitorului.

„Am vorbit cu voce joasă la telefon, am încercat să mă întorc și să mă prefac că nu se întâmplă nimic. De parcă aș vorbi normal cu cineva, cu un coleg. Din fericire, salvatorii au înțeles imediat. M-au întrebat doar dacă sunt sigură că fata are nevoie de ajutor”. M-au întrebat dacă este 'cartonaș' roșu. Le-am răspuns: „Da, este un cartonaș roșu".

Poliția a sosit foarte repede și l-a reținut pe agresor, scrie sursa citată.

Judecătorul a validat arestarea marocanului de 23 de ani pentru agresiune sexuală și a confirmat că acesta trebuie să rămână în închisoare.

Semnul de ajutor (sau Semnalul de ajutor pentru violență la domiciliu) este un gest cu o singură mână care poate fi folosit într-un apel video sau în persoană de către cineva pentru a-i alerta pe ceilalți că se simt amenințați și au nevoie de ajutor, dar nu pot vorbi.

Inițial, semnalul a fost creat ca un instrument de combatere a creșterii cazurilor de violență domestică legate de măsurile de autoizolare generate de pandemia de COVID-19.

Semnul este realizat prin ținerea unei mâini în sus cu degetul mare înfipt în palmă, apoi plierea celorlalte patru degete în jos, prinzând simbolic degetul mare cu restul degetelor.

FOTO Wikipedia

Semnul de ajutor a fost creat de Canadian Women's Foundation și introdus pe 14 aprilie 2020. S-a răspândit curând la nivel internațional, după ce Rețeaua de finanțare a femeilor (WFN) l-a adoptat. Campania sugerează că, dacă cineva vede o persoană folosind semnalul să contacteze serviciile de urgență dacă cel care semnalează cere asta în mod explicit.

Ads