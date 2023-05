Luna mai este o perioada generoasa in evenimente cultural-educative la Sebes. Nu s-au stins inca ecourile celei de-a 43-a editii a Festivalului International "Lucian Blaga", si iata ca noi manifestari sunt aduse in atentia publicului.Printre acestea, evenimente recreative destinate copiilor si tinerilor. In parteneriat cu Clubul Copiilor Sebes si cu Palatul Copiilor Alba Iulia, Municipiul Sebes sustine organizarea Zilelor teatrului pentru copii "Lucian Blaga", in perioada 20-21 mai 2023, in ... citeste toata stirea