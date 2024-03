Planurile lui Putin pentru Rusia în următorii șase ani: mai multă represiune

Vladimir Putin a descris luna trecută prioritățile bugetare din 2024 până în 2030 – un mandat cu 12 luni mai lung decât planurile cincinale ale lui Iosif Stalin, al cărui mandat record la conducerea Kremlinului este pregătit să-l depășească.

Deși Putin nu s-a folosit de discursul său din ziua anului bisect pentru a anunța vreun mare salt înainte, el a vorbit în Adunarea Federală mai mult despre programele sociale decât despre războiul din Ucraina, care devine un principiu central de organizare al economiei și al guvernării sale, scrie Newsweek.

Printre aceste planuri se numără abordarea crizei demografice, Putin declarând că dorește ca speranța de viață în Rusia să ajungă la 78 de ani până în 2030, care va fi vârsta sa, dacă va ajunge la sfârșitul unui mandat despre care experții spun că ar putea duce la represiuni mai mari, la o economie care se va lupta și mai mult cu lipsurile.

Economie

Rata de schimb de aproximativ 90 de ruble pentru un dolar înseamnă că planurile de cheltuieli ale lui Putin au o mulțime de zerouri – până la 15 trilioane de ruble (164 de miliarde de dolari) de acum până în 2030, potrivit Bloomberg.

Aceasta include 1 trilion de ruble (10,9 miliarde de dolari) pentru spitale și 400 de miliarde de ruble (4,4 miliarde de dolari) pentru școli și grădinițe. Dar într-o țară cu o populație de aproximativ 140 de milioane de locuitori, previziunile de cheltuieli ale lui Putin ar putea fi „mărunțiș“.

"2024 este primul an, de la Uniunea Sovietică încoace, când bugetul militar și cel al poliției, combinat, este mai mare decât bugetul social", a declarat politicianul rus de opoziție Aleksei Miniailo, referindu-se la modul în care apărarea va reprezenta o treime din cheltuielile guvernamentale ale Rusiei pentru acest an.

"El vede că oamenii sunt foarte obosiți de război, că puțini ruși au o poziție consecventă de susținere a războiului și că vor ca guvernul să se concentreze pe afacerile interne", a declarat Miniailo pentru Newsweek. "Putin vrea să facă să pară că acordă mai multă atenție problemelor interne, dar de fapt nu este așa".

Miniailo a cofondat Chronicles, un grup de sociologi care realizează sondaje independente, care a constatat în ianuarie că majoritatea rușilor, 83%, doresc ca Putin și guvernul să se concentreze pe afacerile interne.

"Putin atrage mai mulți oameni în prima linie, aducând mai mulți oameni în economia militară", a spus el. "Economia internă suferă enorm din această cauză".

NATO, Occidentul și Ucraina

Putin s-a folosit de discursul său de luna trecută și de un interviu acordat miercuri, 13 martie, agenției de stat RIA Novosti pentru a ataca Occidentul. În interviu, el a declarat că Rusia este pregătită să folosească arme nucleare.

"O retragere a sprijinului american și o presiune americană asupra Ucrainei pentru a negocia vor însemna o victorie pentru Putin. Chiar dacă va deține doar teritoriul pe care Rusia îl ocupă în prezent, Putin îl va prezenta în mod credibil ca pe o victorie", a declarat pentru Newsweek Ken Osgood, profesor de istorie la Colorado School of Mines. "Consecințele unui astfel de curs vor fi resimțite ani de zile", susține acesta.

„Putin nu ar ataca un stat membru NATO chiar dacă SUA se retrag din alianță, este totuși un bloc militar formidabil și înarmat nuclear – un atac direct care ar declanșa un răspuns masiv ar fi nesăbuit.

Cu toate acestea, este probabil ca Putin să lanseze tactici agresive de război cibernetic și informațional pentru a provoca diviziuni în cadrul alianței”m spune el.

John Lough, un membru asociat al programului Rusia și Eurasia la grupul de reflecție Chatham House, a spus că încă șase ani de guvernare Putin vor face ca țara să devină „din ce în ce mai sumbră”.

„Putin, în opinia multor ruși, i-a privat de un viitor și cred că asta va deveni mult mai clar în următorii cinci până la 10 ani – gaura în care a săpat și Rusia a căzut”, a spus Lough pentru Newsweek.

"Speranța lui Putin este ca Occidentul să cedeze și să poată salva un fel de victorie în Ucraina", a spus el.

Dacă Statele Unite se îndepărtează de Europa și NATO devine mai puțin eficient, acestea ar putea fi lucruri "pe care, fără îndoială, le va arăta ca fiind roadele muncii sale", a adăugat Lough. "Dar Rusia va deveni din ce în ce mai izolată, din ce în ce mai neatractivă".

Putin a respins drept „prostii complete” afirmațiile președintelui Joe Biden că ar fi cu ochii pe alte țări după Ucraina, dar nu este clar ce ar putea încerca liderul rus să prezinte poporului său ca o victorie dacă războiul se oprește.

„Nu cred că Putin vrea să ia toată Ucraina atâta timp cât costurile sunt prea mari”, a declarat, pentru Newsweek, Mietek Boduszyński, un fost diplomat american care a fost consilier politic al Pentagonului.

„Mai degrabă, Putin va căuta să mențină părțile Ucrainei pe care Rusia le controlează în prezent ca enclave rusești, sperând astfel să mențină Ucraina divizată, slabă și mai puțin probabil să intre în NATO sau UE ”, a spus el.

„Nu cred că Putin vrea să înceapă un război convențional la scară largă cu NATO, dar vrea să continue să găsească modalități de a introduce o pană în alianță și de a folosi instrumente precum dezinformarea și atacurile cibernetice pentru a porni un război alternativ împotriva țărilor NATO“, a adăugat Boduszyński, profesor asociat la Pomona College din Claremont, California.

Și mai multă represiune

Putin ar putea simți că are noroc, după ce a înăbușit o revoltă a șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, și a văzut că forțele sale câștigă avânt pe câmpul de luptă. De asemenea, moartea lui Aleksei Navalnîi a marcat sfârșitul celei mai renumite figuri de opoziție din țară și ar putea fi de așteptat o nouă reprimare a disidenței.

"La ce ne-am putea aștepta în interiorul Rusiei este mai multă represiune, și mai multe eforturi de a tăia informațiile care sunt împotriva mesajului regimului, iar acest lucru ar putea lua o varietate de forme în ceea ce privește accesul la platformele de socializare", a declarat Brian Taylor, autorul cărții The Code of Putinism.

„Traiectoria a fost aproape într-un singur sens timp de 24 de ani și este în direcția mai puțină libertăți și mai multă represiune”, a declarat Taylor, profesor de politică la Universitatea Syracuse, New York.

Cu toate acestea, victoria lui Putin în alegeri nu înseamnă neapărat un mandat de 6 ani netulburat, mai ales că impactul sancțiunilor continuă să afecteze economia rusă și pierderile uriașe de militari în război, cum ar fi în Avdiivka, ar genera un cost uriaș asupra populației și ar putea amenință domnia lui Putin.

„Dacă mai faci asta de cinci ori, atunci se va adăuga o presiune deja acută asupra societății ruse”, a spus Konstantin Sonin, profesor de economie la Universitatea din Chicago Harris School of Public Policy.

"Nu cred că alegerile au vreo importanță", a declarat el pentru Newsweek. "Mihail Gorbaciov și-a pierdut puterea ca președinte al Uniunii Sovietice în primul său an. Putin nu este mai în siguranță doar pentru că mai primește un mandat - fiecare an are același pericol pentru el.

"Nu există nicio cale de ieșire pentru Putin, nu poate opri războiul, nu poate opri represiunile".

