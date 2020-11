Alexandru Rafila: E foarte important ca in perioada urmatoare, majoritatea spitalelor sa primeasca pacienti COVID. Sistemul este supraaglomerat

"In primul rand eu cred ca sistemul e foarte expus in momentul de fata, fiindca aceasta presiune pe care nu pune cineva, dar pacientii care se prezinta la spital trebuie tratati, va dati seama ca orice sistem are o limita. In conditii de criza, de razboi, pentru ca se poate spune ca e un razboi cu aceasta boala, masurile sunt exceptionale. In ceea ce priveste procedurile, daca au fost indeplinite sau nu, ele trebuie respectate categoric", a declarat Alexandru Rafila duminica la Antena 3.El a mai spus ca "e foarte important ca in perioada urmatoare, majoritatea spitalelor sa primeasca pacienti cu acest coronavirus "."Am fost in Bacau si acolo au avut ideea de a coordona activitatea pentru ca fiecare spital sa primeasca pacienti COVID, sigur pe circuite separate. Dar lucrul acesta trebuie facut de urgenta pentru ca la cat de supraaglomerat e sistemul, ori se intampla ce s-a intamplat la Piatra Neamt, ori ajungem la supraaglomerare mai mare", a completat Rafila.Acesta a vorbit si despre posibilitatea amenajarii unor zone suplimentare care pot functiona pentru pacientii COVID."Sau sa se poata amenaja zone suplimentare care pot sa functioneze si sa fie la dispozitia acestor pacienti. Lucrul acesta trebuie facut cat mai repede, speram sa se stabilizeze numarul de cazuri, tot la 10.000 pe zi inseamna ca sunt foarte multe persoane internate, iar spitalele nu mai fac fata la fluxul acesta mare de pacienti", a conchis reprezentantul Romaniei la OMS.