Inalta Curte suspenda judecarea procesului ANRP- Alina Bica. Se asteapta decizia CJUE in cazul completurilor specializate

Procesul a fost suspendat pana cand Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunta in cazul hotararii Curtii Constitutionale privind completurile specializate de 3 judecatori.CJUE este sesizata cu mai multe intrebari care privesc hotararile CCR , cele mai cunoscute sunt cele din dosarul Gala Bute- Elena Udrea , Constantin NIta sau Darius Valcov."In majoritate, dispune suspendarea judecarii prezentei cauze pana la solutionarea cauzelor preliminare conexate inregistrate pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene sub nr. C-811/19 si C-840/19. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 22 iunie 2020," este o parte din minuta Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte Un caz in care in faza de fond, fosta sefa DIICOT Alina Bica , a fost achitata. In acelasi dosar, omul de afaceri Dorin Cocos a fost condamnat la 3 ani, o luna si 10 zile cu executare pentru trafic de influenta, iar fiul acestuia, Alin Cocos, a fost achitat.Totodata, Crinuta Dumitrean a fost condamnata la 7 ani si 6 luni de inchisoare , iar Sergiu Diacomatu - tot la 7 ani si 6 luni.Afaceristul Gheorghe Stelian a primit 6 ani de detentie.Potrivit ICCJ, au fost achitati Catalin Teodorescu, Remus Baciu, Emil Nutiu, Oana Vasilescu, Lacramioara Alexandru, Dragos Bogdan si Ionut Florentin Mihailescu.Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost data in urmarire, pe 27 noiembrie 2019, dupa condamnarea definitiva la 4 ani de inchisoare cu executare primita intr-un alt dosar. Politia Romana mentioneaza ca acesta se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executare a inchisorii.Alina Bica a fost data in urmarire, fotografia ei fiind postata pe site-ul Politiei Romane.Politistii precizeaza ca Bica, nascuta in 1974 in Fagaras, este urmarita pentru ca se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executare a inchisorii, dupa ce a fost condamnata pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului.