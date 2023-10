Cântăreața Alina Sorescu, aflată în divorț, relație secretă cu un celebru prezentator TV: „Am încercat să fim un cuplu”

Cântăreața Alina Sorescu (37 de ani) se află în plin proces de divorț de Alexandru Ciucu (47 de ani), cel care este tatăl celor două fetițe ale fostului cuplu.

Înainte de a-l cunoaște pe Alexandru Ciucu, Alina Sorescu a încercat să formeze o relație cu un îndrăgit prezentator de la noi. Conform click.ro, cel în cauză este Gabriel Coveșanu, cunoscut de toți drept Cove.

Cei doi au ieșit la câteva întâlniri, însă și-au dat seama că nu sunt compatibil, având viziune diferite în ceea ce privește anumite chestiuni. Cel care a vorbit primul despre această legătură a fost chiar Cove.

„Am fost timp de o lună împreună cu Alină. Am ieşit de câteva ori la filme, petreceri şi la mese. Am încercat să fim un cuplu, însă nu s-a putut. Fiecare are părerea lui şi se pare că nu ne potrivim ca mod de abordare a multor probleme. Nici nu ştiu dacă a fost o relaţie de iubire sau altceva”, a declarat Cove, conform click.ro.