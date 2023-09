Top 5 sfaturi pentru amenajarea primului vostru dormitor

Mutarea împreună cu partenerul tău este unul dintre cei mai importanți pași din relația voastră. Pentru că ne dorim ca lucrurile să meargă bine, ne-am gândit să te ajutăm cu câteva idei pentru amenajarea dormitorului matrimonial, astfel încât acesta să fie pe placul fiecăruia dintre voi.

Felicitări! Dacă ați ajuns la momentul în care să vă mutați împreună, înseamnă că relația voastră este una cât se poate de fericită. Acum, că veți locui împreună, veți descoperi lucruri noi unul la celălalt și, implicit, este posibil să apară mici tensiuni. Însă, cu răbdare și tact, veți vedea că lucrurile vor evolua armonios și vă veți putea bucura de această nouă etapă din viața voastră.

La finalul unei zile solicitante, cu toții visăm la momentul în care vom ajunge, în sfârșit, acasă și ne vom odihni în pat. Pentru fiecare partener, dormitorul este un sanctuar; de aceea, merită să depuneți un efort de echipă, atunci când îl amenajați, astfel încât să creați un spațiu de care să vă bucurați amândoi.

Așadar, poți regăsi mai jos câteva sfaturi utile, din care să vă inspirați, înainte de a începe decorarea dormitorului vostru matrimonial:

1. Alegeți acea piesă unică, pe care amândoi să o iubiți

O modalitate de a începe amenajarea este să vă dați seama care este piesa unică pe care simțiți amândoi că trebuie să o aveți. Aceasta poate fi o modalitate excelentă de a găsi un punct comun, de a pune bazele pentru decorul dormitorului vostru și de a vă da seama unde ar trebui și unde nu ar trebui să faceți compromisuri.

2. Bazați-vă pe stilul contemporan

Dacă niciunul dintre voi nu are o preferință pentru un anume stil, cel mai sigur este să vă orientați către un aspect contemporan. Un dormitor modern, dar cu elemente cât mai simple, va fi mereu de actualitate. Gândește-te bine de câte piese de mobilier aveți cu adevărat nevoie în dormitor, pentru a nu-l aglomera inutil. Pune preț pe funcționalitatea mobilierului, nu doar pe frumusețe, pentru că, așa cum tu ai o mulțime de produse de înfrumusețare și accesorii, și el va avea nevoie de spațiu pentru parfumuri barbati, loțiuni de after shave etc.

3. Optează pentru culori neutre

Fiecare persoană are o culoare preferată și aceasta ne vine imediat în minte, atunci când este vorba despre design interior. Totuși, sunt foarte mari șansele ca un dormitor verde sau mov să nu fie tocmai locul ideal pentru a vă odihni și, mai ales, să nu fie pe placul partenerului. De aceea, este indicat să apelezi la scheme de culori neutre, acestea fiind cele mai indicate pentru dormitorul unui cuplu. Dormitorul nu este menit să fie un spațiu de stimulare mentală; este locul în care ar trebui să găsești suficient calm pentru a avea un somn odihnitor. Pentru un plus de culoare, poți apela la accesorii de design interior, în nuanța dorită.

4. Mixează ambele stiluri

Una dintre cele mai bune idei de amenajare a dormitorului pentru cupluri ar putea fi încorporarea de elemente din stilul fiecăruia. Chiar dacă aveți stiluri personale total diferite, pornind de la o bază neutră și creând un spațiu echilibrat, puteți ajunge la un rezultat surprinzător. Astfel, fiecare dintre voi va simți că și-a pus amprenta personală în amenajarea dormitorului.

5. Alege piese de artă care să vă reprezinte pe amândoi

Găsirea unui punct comun în dormitorul tău este cheia pentru a crea un design armonios. Alegeți împreună o piesă de artă frumoasă sau găsiți un simbol dintr-una dintre vacanțele voastre, care vă place amândurora. Acesta poate fi un punct de plecare excelent pentru a decora restul camerei împreună.

Sfaturile de mai sus te vor ajuta să iei decizii bune, pentru a evita cheltuielile suplimentare. Însă, în final, atât timp cât vă canalizaţi toată energia pozitivă spre noul vostru cămin, veţi observa cum fiecare lucru se va aşeza aşa cum trebuie.