Circ în direct la Realitatea Plus: "A luat nevestele a doi prieteni" Realizatoarea tv, dezlănțuită la adresa fostului soț

Realizatoarea tv Anca Alexandrescu a intervenit în scandalului provocat de fostul șot, Dan Andronic, în urma dezvăluirilor de la Realitatea Plus și l-a făcut praf pe acesta.

Jurnalista l-a acuzat pe acesta că este "ultimul în măsură să dea lecții de moralitate", în condițiile în care le-a luat soțiile unor prieteni și ar fi profitat din plin de pe urma afacerilor cu statul paralel.

"S-a pornit o avalanșă de jigniri atât la adresa mea, cât și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider că sunt ultimele care au dreptul să ne dea lecții de moralitate. Am văzut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzată pe nedrept că eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind plecată în concediu.

Dar, am văzut că domnia sa dorește surse credibile; eu cred că sunt o sursă credibilă, având în vedere faptul că Dan Andronic a fost soțul meu. Nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre defectele fizice ale cuiva și nu o voi face. Dar nu cred că Dan Andronic are calitatea morală să ne certe pe noi, pe familia Păcuraru și pe ceilalți prieteni ai Realității Plus.

El trebuie să răspundă despre legăturile pe care le-a avut cu statul paralel despre care știe toată lumea și eu confirm că le-a avut încă de pe vremea lui Adrian Năstase, nu a lui Victor Ponta.

Așa cum dânsul a stat la masă cu Florian Coldea și apoi, după ce s-au separat apele, a trecut în altă barcă, așa cum a stat la masă cu domnul Traian Băsescu, așa cum a putut să încaseze comisioane grase pe firmele sale, inclusiv în dosarul Microsoft, cred că este ultimul care ar trebui să ne dea nou lecții morale.

Nu fac acuzații despre viața personală, dar cu atât mai puțin un om care a luat nevestele a doi prieteni are calitatea morală să ne dea nouă lecții și să vorbească, atât în public, cât și în privat, despre mine și despre colegii mei de la Realitatea" a declarat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Intervenția ei vine după ce Alexandra Păcuraru, fiica patronului condamnat de la Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a comis un derapaj într-o emisiune televizată după ce luni seară a făcut mai multe comentarii legate de aspecte intime ale patronului EVZ Dan Antronic.

Maricel Păcuraru și Dan Andronic au pornit un plin război mediatic, cele două trusturi atacându-se reciproc. Miza este controlul companiei care editează EvZ și Capital.

”Mă cunoașteți, nu sunt consumatoare de cancan, de picanterii, nu mă interesează intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este foarte mic, rușinos de mic. Și ca să se răzbune că nu poate să fie bărbat, că nu are cu ce să fie bărbat, a combinat femeile altora. A spart case. La unele a ținut, la altele nu. Portofelul a ținut, căci cu ce altceva poți compensa lipsa bărbăției”, a afirmat Alexandra Păcuraru în emisiunea de la Realitatea Plus.

De cealaltă parte, patronul EvZ Dan Antronic a reacționat pe Facebook afirmând că ”fata lui Tata a vorbit. Și a spus ce știa mai bine, ce a învățat ea la școala de jurnalism Păcuraru & Gușă. Ceva scârbos, cu tentă sexuală. A aflat că am p… mică. Rușinos de mică. De fapt, nici nu pare să existe… Poate că de aici vine faptul că nu vreau să cedez EVZ unui grup de presiune și șantaj (…) Un post de televiziune transformat într-o bâtă, numai bună să-i amenințe, șantajeze, înspăimânte pe toți cei care nu cedează dorințelor Clanului Păcuraru. Așa au procedat în cazul Romprest, așa au acționat în cazul B1 TV, așa fac acum, cu EVZ

(...) O ultimă nedumerire: Păcuraru, cam care este standardul jurnalistic pe care-l aplicați în minunata voastră televiziune, în centimetri sau metri, de la care un bărbat poate fi considerat dotat sexual într-un mod în care să nu se simtă rușinat, abuzat, făcut de rușine, în direct și la oră de vârf, chiar de patroana postului TV? Dacă e femeie, ce măsurați?”, a afirmat Dan Andronic.

Potrivit G4Media, Maricel Păcuraru, patronul a căruie familie care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, în noiembrie 2014.