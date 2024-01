Mulți tineri aleg să continue studiile după absolvirea liceului și abia apoi să se angajeze. Pentru unii nu e ușor să găsească de lucru în domeniul pentru care au pregătire, iar pe alții îi sperie această schimbare.

Este cazul unui tânăr care își face griji că nu va mai avea timp de nimic odată ce va merge la serviciu, după cum a scris în mediul online.

"Se termină viața odată ce începi lucrul?"

"Mă zbat de ceva timp cu frica asta de a începe viața de adult. Cum nu am experiență în așa ceva m-am gândit să întreb pe cei mai înțelepți ca mine. Tocmai ce am terminat facultatea și urmează să întru în câmpul muncii. Mi-e foarte teamă că odată ce o să am un job serios o să îmi pierd energia pentru hobby-urile mele. Spun asta pentru că am mai lucrat sezonier și cam așa s-a întâmplat mereu. La voi cum e? Reușiți să faceți și una și alta? Spre exemplu, cei care lucrați full time aveți timp destul să practicați și un sport, să aveți o relație și timp și de prieteni etc?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Mie îmi place mai mult organizarea actuală a timpului"

Acesta a primit mai multe răspunsuri în comentarii. Unii l-au încurajat, explicându-i că este doar o nouă etapă a vieții.

"La mine atunci a început."

"Și la mine atunci a început. Lucrez în birou (L-V 8 ore pe zi). Când ajungi acasă ai timp toată ziua nu trebuie să faci tema de acasă sau să înveți. Lucrez, primesc bani, călătoresc, Mănânc ce vreau."

"Depinde de job. Eu am job-ul clasic 9-to-5, înainte de pandemie la birou, acum de acasă.

Dacă ar fi să compar cu timpul liber din facultate, da, atunci era mai mult, dar mult mai haotic. Cursurile/ seminariile/ laboratoarele erau puse relativ aleatoriu în timpul zilei, trebuiau făcute teme/proiecte etc.

Acum măcar știu că între orele X-Y (cam aceleași în fiecare zi) sunt ocupat și apoi am timpul meu în care fac ce vreau. Sincer, mie îmi place mai mult organizarea actuală a timpului."

"Am avut o depresie masivă pe exact tema asta"

Alții cred că depinde de serviciu. Cineva a mărturisit că s-a ales cu o depresie când a început să lucreze.

"Vrei un răspuns sincer, sincer? Eu zic că depinde de ce fel de job ai.

Urmează să ai un office job cu program stabil și nivel rezonabil de stres? Atunci cel mai probabil nu vei avea nicio problemă în a îți trăi viața după ce te adaptezi. Da, probabil că primele 4-5 luni vor fi mai dificile, dar după aia intri într-o rutină și găsești metode de a eficientiza treaba. După ceva timp, o să te obișnuiești cu efortul necesar la job și vei găsi din ce în ce mai ușor să bagi și niște sală după, poate să mai joci și ceva (dacă ești cu gamingul), poate să mai ieși cu prietenii la un film sau la un fotbal.

În schimb, urmează să ai (a) un job cu muncă fizică grea (gen cărat cutii în depozit, lucrat pe șantier, etc.) sau (b) un job intelectual cu program greu de controlat, mult stres și multă răspundere (gen medic sau sclav pe plantație în Big4)? Hehe, atunci"

"Eu am avut o depresie masivă pe exact tema asta. Atac de panică. Cădere nervoasă, medicamente că te sperii când vezi la ce se da ele defapt.

Dar o trecut. Tot nu-s eu foarte bine. Îs singur în lume, fără familie, fără ajutor, fără spate. Dacă eu nu fac să fie bine, nimeni nu face. Mai am și eu 2-3 prieteni buni măcar, dar altfel 0.

Astea fiind spuse, nu e așa rău. E rău dacă ai fost ca mine. Ținut în spate, controlat. Copilărie de poți să o arunci la gunoi. Apoi la 20 de ani descoperi viața reală. Apoi pe la 25 realizezi cât de bătrâni, pricăjiți și bolnavi îs ai tăi. Și că situația nu arată tare roz. Și că e momentul să devii adult, ieri dacă se poate.

Am făcut un milion de greșeli, am ajuns singur în lume. Și totuși nu e dezastru. Nu e așa rău. Alții o duc mai bine, alții mai rău. Cumva, majoritatea ne descurcăm."

"Gândește-te să-ți transformi hobby-ul în meserie"

"Ți-o fi frică dar frică nu este nimic pe lângă bucuria de a scapă de acel sentiment neplăcut...când te simți că ultimul cerșetor ducându-te să îți rogi părinții să-ți dea și ție 50 de lei iar ei se joacă cu mintea ta întrebându-te ce faci cu banii aia, oricât de amuzant ar părea la un moment dat te termină psihic chestia asta, oricât de imun sau obișnuit ai fi crede-mă.

Dacă ai un hobby care te poate ajută la muncă, cum ar fi programarea, gândește-te să-ți transformi hobby-ul în meserie, dacă la muncă faci ceva ce îți place, nici nu vei simți că te duci la muncă și te vei și descurcă altfel."

"Trebuie să pui în prioritate ieșitul cu prietenii, distracțiile și excursiile, mai ales că ești tânăr. Și ce dacă mergi la lucru obosit. Mai dormi prin colțuri. Niciodată să nu dai mai mult de 72.3% la lucru și nu uită că ești foarte ușor de înlocuit în orice job. Am lucrat 17 ani într-un job unde am fost acela care a venit și am adunat toate lucrurile și le-am pus în cutie și trimis acasă la mulți care s-au crezut se neînlocuit sau care au crezut că vor ajunge la pensie."

"Să dormi minimum 7-8h!"

"După ce m-am angajat full-time, sincer am avut nevoie de 2 la luni de zile ca să mă obișnuiesc cu programul și să nu mai fiu mort fără energie în fiecare seară.

În momentul de față lucrez de 2 ani deja, 9-17 la birou. Am timp să merg la sală aproape zilnic (dacă nu merg, nu merg pentru că mă dor toți mușchii), să mă întâlnesc câteodată cu prieteni (s-ar putea și mai mult, dar n-am mulți prieteni), și după aia să mai pierd un pic de timp pe net seară înainte de a mă culcă. În timpul săptămânii, timpul liber nu este prea mult, recomand să te organizezi bine dacă vrei să faci chestii după lucru.

Un singur lucru îți recomand: să dormi minim 7-8h! Dacă dormi mai puțin poate o să-ți fie greu să lucrezi, dar desigur nu o să mai ai energie după lucru să faci nimic."

"Ideal ar fi să lucrezi de acasă și să înveți să zici nu când ți se împinge mai multă muncă decât ești plătit. O să te focusezi mult mai ușor pe hobbyurile tale, poți să le introduci printre taskurile de muncă. Bonus: îți faci și treburile gospodărești în timpul ăla. Și așa îți salvezi timpul personal, care altfel e pa, că efectiv ești toată ziua la muncă (plus timpul pierdut pe drum, overtime etc.)."

