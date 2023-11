Sinceritatea dezarmantă a unui român care nu a lucrat niciodată: "Efectiv 0 experiență în câmpul muncii, în parte datorită faptului că am avut o situație financiară ok". Câți ani are

Unii tineri încep să lucreze înainte de terminarea anilor de studii, pe perioada vacanțelor. Alții beneficiază de susținerea familiei și se angajează după ce termină facultatea. Sunt însă și excepții de la aceste situații.

Este cazul relatat de un tânăr în mediul online care a mărturisit că nu are experiență în niciun domeniu deoarece nu a lucrat deloc până la vârsta de 30 de ani. Acesta a încheiat studiile odată cu liceul, însă ar vrea să schimbe situația în care a ajuns și cere sfaturi.

"Unde te poți angaja la 30 de ani fără experiență?"

"Nu am muncit niciodată (efectiv 0 experiență în câmpul muncii) în parte datorită faptului că am avut o situație financiară ok și m-am complăcut în mediocritate și în parte datorită faptului că sunt mai depresiv și nu am văzut rostul în a munci sau a face ceva productiv.

Aș vrea să schimb ciclul acesta de stagnare și să nu irosesc și restul vieții mele, însă nu știu dacă este posibil, având în vedere lipsa de experiență și vârsta. Cât despre studii, nu am decât liceul terminat. Dacă aveam 20 de ani, lipsa nu de experiență nu ar fi fost un impediment prea mare, însă nu știu ce companie ar angaja pe cineva care are un cv gol la vârstă de 30 ani", a scris acesta pe Reddit.

"Se caută oameni în prostie"

În comentarii, cei mai mulți l-au încurajat să se angajeze fără să aibă pretenții salariale prea mari, pentru început.

"Dacă știi să folosești un PC la nivel mediu și știi măcar o limbă străină avansat un call center e un punct bun de pornire. Da, e un mediu stresant, dar de undeva trebuie să începi. Pentru engleză găsești ceva de la 500 euro în sus (București). În timp, dacă aloci 30 de min pe zi pentru dezvoltare, poți trece pe ceva mai tehnic (dacă te pasionează) și implicit poți crește și salarial."

"Răspunsul este simplu: în același loc ca unu' de 20 de ani fără experiență. Câtă vreme nu te aștepți la un salariu potrivit pentru vârstă ta, ci relativ la experiență pe care o ai, nimeni nu o să aibă o problema cu asta.

Și se caută oameni în prostie. Mai ales în marile orașe, dar nu numai."

"Primul job nu o să fie unul de vis"

"Având 0 experiență pe câmpul muncii, sfatul meu este doar să începi să lucrezi. Din ce ai scris îmi reiese că nu prea știi ce te interesează, și este un moment oportun pentru auto-descoperire.

Primul job nu o să fie unul de vis, dar, pe lângă faptul că vei fi productiv, o să înveți să lucrezi cu oamenii, îți faci cunoștințe/ prieteni noi, ieși din zona de confort și încet-încet vei observă cum crești dpv personal, profesional etc. Baftă!"

"În primul rând sunt invidioasă pe situația ta financiară ok. Eu m-am angajat la o slujbă oribilă efectiv din timpul sesiunii ca să am bani de chirie, să mă mut de la cămin.

În al doilea rând, cred că ai șanse în mai multe domenii unde e necesar doar liceul. Depinde dacă vrei să te îndrepți către o slujbă fizică sau de birou. Și ar ajută câteva competențe la birou, gen să știi o limba străină, să știi să folosești calculatorul. Plus la interviu poți să zici că nu ai mai muncit că a trebuit să ai grijă de o rudă bolnavă.

În al treilea rând, dacă mai o situație financiară bună ai putea să începi o afacere sau să devii liber profesionist pe ceva. Poți face inclusiv cursuri de calificare ca instalator sau electrician și să faci bani după ia mai mulți."

"Oamenii ca tine mă fac să mă simt mai puțin vinovat în legătură cu viața mea, mersi!"

Alții l-au sfătuit să țină cont de ce este interesat și să caute firme la care să facă practică.

"Te gândești ce înclinații ai. Cauți un curs de formare profesională care oferă și practică. Ai o șansă reală să rămâi la firma unde faci practică dacă e un domeniu în care te descurci cât de cât pentru început. Sunt meserii unde nu ai nevoie de studii superioare și câștigi mai bine decât că tester de jocuri/ agent vânzări/ call center. Precum electrician/ mecanic/ vopsitor/ you name it! Asta dacă ești interesat de meserii, altfel dacă tinzi spre birou, sfaturile celorlalți sunt mai potrivite. Bafta! Și peste niște ani să faci un update să ne spui cum ai reușit și ești liniștit."

"Suntem de aceeași vârstă. Ascultă de ce au zis alții aici: lucrează. Orice. Încearcă, învață. Nu îți fă speranțe la avioane, o să începi cu joburi mediocre - pe raioane la Lidl/ Kaufland, vezi aceeași treabă pe la magazinele de bricolaj, știu că în vest sunt relativ bine plătite, nu mă pot pronunță de restul țării. Sau vezi joburi entry level la fabrici - operator, etc. Nu zbura altundeva din lună în lună, dar nici nu te aștepta să îți găsești vocația în 2-3 luni…".

