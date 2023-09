Patron exasperat de angajații care pleacă fără preaviz, de pe o zi pe alta, deși au carte de muncă. "Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+"

Mai multe domenii de activitate din România se confruntă cu lipsa forței de muncă. Și cei care reușesc să găsească personal se plâng de probleme. O situație comună reclamată de antreprenori este legată de lipsa de seriozitate a angajaților.

Este cazul unui patron care caută soluții după ce s-a trezit de mai multe ori fără angajați, de la o zi la alta, în ciuda faptului că au un contract de muncă pe care ar trebui să-l respecte.

"Numai noi, angajatorii, trebuie să respectăm codul muncii și contractul?"

"Am nevoie de câteva sfaturi. Mă confrunt cu angajați neserioși. Din păcate, prin prisma domeniului de activitate (magazin alimentar) nu am parte de angajați cu studii sau măcar cu simțul responsabilității (vânzătoare). Le angajez cu carte de muncă din prima zi, le citesc contractul de muncă rând cu rând, le respect toate drepturile (8h pe zi, pauză de masă, co respectat, salariu mereu la timp, libere legale și absolut tot ce zice codul muncii).

Când își dau demisia, 1 din 10 angajați înțeleg ce e ăla un preaviz. Deși în contractul de muncă scrie negru pe alb că sunt obligați să stea 20 de zile în preaviz, să am timp să caut alt angajat, nu îi interesează absolut deloc. Zic inițial ok, apoi mai vin 2-3 zile, apoi încep să invoce tot felul de minciuni.

Am citit codul muncii de zeci de ori. Nu e stipulat absolut nicăieri CE SE ÎNTÂMPLĂ când ANGAJATUL NU RESPECTĂ CONTRACTUL DE MUNCĂ. Numai noi angajatorii trebuie să respectăm codul muncii și contractul? Chiar nu le pot depune plângere nicăieri? Singură soluție este să îi acționez în judecată?", a întrebat acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

"Firmele se plâng că nu găsesc oameni și oamenii mi se plâng că nu găsesc firme"

În comentarii, acesta a primit sfaturi de la mai mulți membri ai grupului inclusiv de oa o specialistă HR.

"O să încerc să fiu scurtă și la obiect. Sunt specialist HR și văd asta în fiecare zi cu clienți cu care lucrez.

1. Am văzut că repetați obsesiv că nu va deranjează că pleacă, ci faptul că nu stau în preaviz - ați calculat vreodată cât va costă înlocuirea unui angajat, cât va costă acele hard skills și soft skills pe care le pierdeți? Când veți vedea costurile s-ar putea să înceapă să va deranjeze că pleacă indiferent că e cu preaviz sau fără.

2. Că să știm cum să-i facem să rămână în firma trebuie să știm ce i-ar determina să plece. Cât de des ați făcut interviuri de ședere și interviuri la plecare din firma și să țineți o evidență a motivelor. Veți fi surprinsă garantat.

3. Pentru mine e un mare paradox, firmele se plâng că nu găsesc oameni și oamenii mi se plâng că nu găsesc firme

4. Colaborați cu un specialist HR? Bănuiesc că “face contabila tot”

5. Ce fel de training, cum și cu cine îl face noul angajat? Care este procesul de Onboarding? Foarte mulți angajați pleacă din acest motiv.

6. Cât de flexibil/a sunteți? E un cuvânt care ne guvernează de câțiva ani încoace și pe care antreprenorii încă nu vor să-l înțeleagă.

7. Ce fel de beneficii oferiți?

8. Ce propunere de valoare le faceți dvs angajaților? Cu ce sunteți diferiți față de concurență dvs?

9. Ce fel de employer branding aveți? Ați făcut un avatar al candidatului ideal? Sau pur și simplu îi căutați și angajați de oriune și oricum?

10. Un angajat care nu respectă preavizul poate fi pontat nemotivat și puteți începe o cercetare disciplinară și să încheiați contractul de muncă cu art 61 lit a. Asta nu face decât să va consume timp, pentru că el oricum nu mai vine, însă dacă doriți puteți să faceți

11. În nici un survey pe care l-am făcut cu privire la satisfacția angajaților nu a reiest că banii sunt pe primul loc că motiv al plecări. De cele mai multe ori primele sunt: șeful, atmosfera, flexibilitatea, condițiile de muncă.

Concluzie: concentrați-va pe motivele plecării, schimbați-va atitudinea, recompensați loialitatea și oferiți oportunități de învățare, regândiți puțin cultură organizațională (chiar dacă e o firma mică tot există o cultură)."

"Angajați oameni 45+"

"Înțeleg perfect situația. Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+."

"Nu ai ce face! ITM controlează doar Angajatorul. Și eu am pățit la fel. Cu oameni care au plecat în timpul programului, culmea este că s-au certat între ei. Toate domeniile în care se angajează acest gen de oameni, de asta au parte. Din păcate acest tipar de angajat fără studii și fără educație, asta oferă. Chiar nu ai ce face! Trebuie să te obișnuiești cu asta sau să renunți, statul sau ITM -ul nu te va ajută. Mulți nu au trecut de clasa a-8-a dar legile și drepturile și le cunosc mai bine că un avocat. Și mai știu că nu le poți face nimic! Scuze că am fost așa negativist dar sau adunat multe frustrări."

"A se ține o sumă (+/-500 lei) acumulată din mai multe salarii drept depozit că la chirie. Și să fie restituită după ce se respectă perioada preavizului."

"Dacă aveți răbdare puteți acționa în instanța. Până la urmă este nerespectarea unui contract bilateral și obțineți despăgubiri."

"După cum spunea cineva mai sus, încercați cu 45+ și încercați să angajați oameni cu un caracter ok. Skillurile la calculator îi puteți învață dvs. Bunicu la 85 de ani știa să stea și pe Facebook și pe WhatsApp. Deci de învățat orice se poate cu puțină răbdare însă caracterul unui om e mai greu să îl schimbi."

"Nu ați creat o relație umană"

"Dacă oamenilor nu le pasă de Dv - nu ați creat o relație umană

Dacă nu le pasă de colegi - nu ați creat o echipa

Dacă nu va spun clar intenția - nu ați creat încredere

Toate astea se pot crea și cu "motistivuitoare" că să cităm o eminența cenușie contemporană....și nu necesită bani, doar timp și transparență (de care fugim de cele mai multe ori). Odată parcurs procesul în schimb generează bani, creșterea afacerii și clienți mai mulțumiți.

Depinde de dv dacă căutați soluții, scuze sau asigurări."