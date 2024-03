"Ei se cred niște Dumnezei, iar noi niște sclaveți!" Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre ce se întâmplă la Antena 1

Antena 1 s-a despăriţi de cei trei Chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, cu care a colaborat în ultimii nouă ani după ce aceştia au refuzat să mai participe la filmările pentru sezonul 13 al emisiunii Chefi la Cuţite.

Cătălin Scărlătescu susține că el împreună cu ai săi colegi de breaslă au avut de câștigat puțin comparativ cu Antena 1, din emisiunea Chefi la Cuțite. Bucătarul spune că nu ei au luat cei mai mulți bani, deși au muncit până la extenuare.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm…Roxana Paulică, săraca… Cred că și mai puțin decât noi. Alții au câștigat bani mulți, nu noi. Chiar n-a fost de bani. Poți să scrii că noi n-am ajuns să negociem bani cu Antena 1 pentru ultima perioadă din viața noastră. Noi chiar n-am vorbit de bani”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru Fanatik.

Totul s-ar fi încheiat în momentul când cei trei foști jurați ar fi cerut să filmeze un sezon pe an, căci resimțeau oboseala și nici nu mai aveau timp de stat cu familia ori cu cei dragi.

„Gașca s-a spart când noi le-am spus că vrem să facem doar un sezon pe an, că nu mai putem, că suntem obosiți. Și ei n-au înțeles. N-am nimic să le reproșez, absolut nimic”, a continuat cheful, pentru sursa citată.

Chef-ul are momentan 4 procese cu Antena 1, la fel și amicii săi. Nu l-ar mira ca numărul lor să crească și să se judece prin tribunale ani buni.

„Tot patru procese am și eu, păi nu suntem frați până la moarte? Bine, cu cine n-are Antena 1 proces? Ei au toate procesele din lume și o să ne mai dea. Bănuiesc că o să ne mai dea în judecată. Mai am timp până la 114 ani, eu îi aștept. Ce să fac, măi? Știi cum e lumea asta.

Ei se cred Dumnezei și noi suntem niște sclaveți, care trebuie să stăm aplecați, să ne jecmănească, să tragă de noi. Cam asta știu ei să facă. Adică n-am fost buni atâția ani de le-am făcut niște ratinguri de n-au visat ei în viața lor?”, a punctat fostul jurat de la Chefi la Cuțite, după cum scrie Fanatik.

Conflictul a escaladat după ce Roxana Păulică, om din echipa de producţie a Monei Segall încă de pe vremea Pro TV, a venit cu un mesaj dur pentru chefii Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea.

Textul ei, postat pe pagina sa de Instagram (la „stories”), vine după declaraţiile extrem de dure ale lui Cătălin Scărlătescu, din Cancan în care spunea că nu Antena i-a „făcut” pe ei ci „Noi trei am făcut Antena mare. Când am ajuns eu în Antenă, nu era aşa mare rating”.

„Realitatea iese la iveală abia acum, Cătălin, din ce declari public: te consideri mai presus decât emisiunea, staţia, publicul sau echipa care te-a ales acum 12 ani şi te-a construit ca personaj public. Ştii foarte bine că nimeni nu se naşte pregătit să apară pe sticlă. În cazul vostru - o echipă, care vă considera parte din familia lor - a muncit enorm să vă construiască în context, ca să deveniţi ceea ce aţi fost. Voi aţi făcut Antena 1 mare, nu? Oare aţi făcut mare şi echipa de producţie?!?”, se întreabă producătoarea din echipa Monei Segall.

Revenind la oboseală, voi, după ce aţi devenit mari la televizor, aţi început să faceţi alte proiecte. Nimic de reproşat. Fair enough! Aţi vrut să câştigaţi mai mulţi bani. Realitatea e că, în cele 5 - 6 luni de pauză între filmări, aţi obosit făcând alte proiecte.

Emisiunea care v-a făcut mari, inclusiv echipa, inclusiv staţia, vă încurcau. Şi aici intervine caracterul: aţi alergat după bani şi mai mulţi şi n-a mai contat cuvântul dat în momentul în care echipa a stabilit cu voi un program de filmare”, a punctat aceasta potrivit paginademedia.ro.

