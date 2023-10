O tânără în vârstă de 31 de ani a relatat cum s-a schimbat viața ei de când a renunțat la cea de la oraș pentru una la țară.

Stacie DaPonte a povestit într-o discuție cu jurnaliștii de la businessinsider despre experiența vieții într-o casă mică în afara orașului Toronto.

"Am trăit mereu în spații mici, chiar și atunci când închiriam un apartament de 400 de metri pătrați în centrul orașului Toronto pentru 1.000 de dolari pe lună. Îmi place viața urbană, dar când a lovit pandemia, am fost mai mult timp acasă.

COVID-19 a închis multe localuri de muzică live și librării, până în punctul în care Toronto nu mai părea a fi acasă. Așa că am început să cercetez ce ar însemna să mă mut într-o casă mică în mediul rural."

Trecerea la viața în spații mici nu înseamnă întotdeauna economisire de bani

"Când am început să cercetez despre casele mici, am presupus că va fi o tranziție ușoară pentru mine.

Lucrez de acasă ca manager de proiect digital, deci mutarea nu a fost o problemă în ceea ce privește munca.

Cu toate acestea, majoritatea oamenilor care trec la locuințe mai mici vând proprietățile în care locuiesc. Eu nu am avut parte de acest lux.

Am economisit bani într-un cont de economii pe tot parcursul vieții adulte. Am plătit aproximativ 70% din costul casei în avans și am luat o linie de credit de la banca mea pentru a achita restul. Contribui lunar la rambursarea acestei linii de credit. În plus față de chirie pentru teren, cheltuielile mele lunare sunt mai mari decât costul de trai pe care îl aveam în oraș”.

Costurile achiziționării unei case foarte mici

"Mi-am permis o casă de 240 de metri pătrați, care a costat 58.850 de dolari. Dar aceasta a inclus doar structura casei.

Am plătit un avans de 50% când am semnat contractul, 30% la finalizarea construcției și ultimele 20% în ziua înainte de livrare. În plus, a mai trebuit să plătesc pentru electrocasnice, un încălzitor de apă, o chiuvetă și mobilier, astfel încât, incluzând aceste lucruri, locuința a costat aproximativ 78.000 de dolari.

Am căutat puțin înainte de a alege un constructor. La acea vreme, erau foarte puțini constructori de case mici, și nu mi-aș fi putut permite costurile de transport dacă ar fi fost construită în altă provincie.

Am vrut un constructor local pentru a putea aduce materialele și dotările pe care le comandasem și pentru a verifica progresul construcției.

Am contactat trei companii din Ontario, și două nu au răspuns.

În final, nu am avut o experiență foarte plăcută cu constructorul, dar am reușit să-mi construiesc casa."

Unde să amplasezi o casă mică

"Am petrecut nouă luni căutând pe internet și trimițând mesaje persoanelor din grupurile de pe Facebook pentru a găsi un teren unde să-mi amplasez casa mică.

Am închiriat terenul de la un parc de case mobile privat, situat la o oră și jumătate nord de Toronto. Am găsit acest proprietar de teren printr-un prieten al unui prieten al unui prieten.

Înainte de a găsi acest loc, am întrebat trei proprietari privați dacă aș putea instala casa pe proprietatea lor. Când au realizat cât de multă muncă implică respectarea cerințelor și-au schimbat părerea și au renunțat.

Există restricții privind închirierea terenurilor din curte, care se bazează pe suprafața minimă, în funcție de țară, stat, provincie, comitat și oraș. Unele comitate pe care le-am analizat aveau cerințe minime de construcție de 1.000 de metri pătrați.

Nu am prieteni sau familie cu teren, așa că am contactat oameni pe internet. Pe unii i-am întâlnit în persoană, dar sunt un străin pentru ei, și este greu să convingi un străin să treacă printr-un posibil proces de aprobare care ar putea dura un an, chiar dacă acopeream toate cheltuielile.

Am investit șapte luni și am plătit un consultant să lucreze cu diviziile de urbanism municipal și topografi, dar niciunul dintre aceste eforturi nu a dus la succes.

În cele din urmă, am găsit un parc de case mobile privat în afara unui oraș numit Barrie. Este o alegere potrivită pentru casele mici deoarece este zonat pentru vehicule de agrement. Mai erau deja câteva acolo înainte de a-mi muta casa pe teren.

Mă văd trăind aici pe termen nedeterminat. Există o atmosferă mai comunitară - când cineva trece pe lângă, spune bună."

Beneficiile vieții într-o casă mică în mediul rural

"În curtea mea din față este un râu și sunt înconjurată de rațe. Am o grădină în containere unde cresc propriile mele produse alimentare, ceea ce reduce semnificativ costurile cu alimentele în timpul verii. Atunci când am încercat să cresc plante pe balconul apartamentului meu din oraș, plantele nu primeau suficient soare.

Acum sunt mult mai conectată cu natura. Nu sunt detașată de ciclurile anotimpurilor. Iarna trebuie să deszăpezesc zăpada. Vara am produse proaspete. Dacă programul îmi permite, fac drumeții după-amiaza. Acum sunt pasionată de observarea păsărilor și îmi place să remarc modelele lor de migrație. Uneori stau doar afară timp de o oră cu binoclul meu."

Ce costuri are în fiecare lună

"Costul meu de trai acum este mai mare decât atunci când închiriam.

Nu am putut cumpăra casa mică dintr-o dată cu bani cash, așa că o achit cu ajutorul unei linii de credit. Plătesc 300 de dolari pe lună și o voi achita în trei ani - considerabil mai puțin decât dacă aș achita o ipotecă normală.

Plătesc 550 de dolari pe lună pentru închirierea terenului. Apa costă încă 15 până la 20 de dolari pe lună. Propanul pentru încălzire și apă caldă adaugă încă 35 de dolari.

Când locuiam în oraș, mă bazam pe transportul public, dar acum am o mașină. Benzină, asigurare auto și reparații auto sunt costuri suplimentare - și a trebuit să învăț să conduc."

Cele mai mari surprize ale trecerii la o casă mică

"Deținerea unei case implică întreținere, indiferent de suprafața în metri pătrați. Sunt responsabilă dacă instalația de apă, încălzitorul de apă sau propanul au probleme. Dimensiunea casei nu reduce această responsabilitate - este mult mai mult de lucru decât am crezut.

Poate fi dificil să trăiești și să lucrezi în același spațiu. Dorm în loft, unde computerul meu este inaccesibil. În caz contrar, este prea greu să-mi opresc creierul.

Dimensiunea casei limitează mișcarea, cu siguranță. Nu pot sta dreaptă în patul meu înalt. Când practic yoga, nu pot întinde brațele în lateral sau voi lovi cuptorul."

Redimensionarea a fost ușoară pentru mine

"Eu am fost întotdeauna foarte minimalistă. Nu am multe aparate de bucătărie. De asemenea, păstrez hainele de iarnă în depozit pe timpul verii și invers.

Să fiu conștientă în ceea ce privește achizițiile mele a fost întotdeauna extrem de important pentru mine. Nu cumpăr lucruri în mod frivol - atunci când achiziționez ceva, mă asigur că am nevoie de el și că este obținut în mod sustenabil."

Ce ne așteaptă în viitor

"Știu că pe termen lung, acest stil de viață mă va ajuta să economisesc bani. Dar o parte din mine crede că această configurație este mai scumpă pe termen scurt și, poate, nu merită toate eforturile. S-ar putea să găsesc un loc de închiriat mai ieftin sau să cumpăr un teren pe care să locuiesc.

Viața într-o casă mică este o realitate pe care sper că mai mulți oameni o vor vedea și citi despre ea. De asemenea, nu vreau să romanticizez excesiv mișcarea. Nu toți cei care trăiesc în spații mici trăiesc fără datorii și fără stres", a concluzionat tânăra.

