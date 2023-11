Fenomenul apartamentelor goale. "Prevăd o oarecare blocare a pieței de închirieri"

Mulți români investesc în piața imobiliară însă nu toți închiriază ulterior locuințele achiziționate. Un antreprenor a încercat să afle care sunt motivele și ce se află în spatele acestui fenomen.

Acesta a lansat o discuție pe această temă în mediul online pornind de la exemplul imobilului în care locuiește, unde 12 apartamente din 70 sunt nelocuite.

"Că tot suntem pasionați de imobiliare... hai să facem un sondaj: câte apartamente goale sunt la voi în bloc? În ce zona și DE CE? Încep eu: 12 din 70 apartamente sunt goale, lângă Piața Dorobanți, București. Foarte mult, după mine, pentru zona asta. Probleme legale, frică de chiriași, moșteniri, lene", a scris acesta pe grupul Viața și banii.

"Este o crimă să ții goală o proprietate imobiliară"

În comentarii au fost expuse mai multe puncte de vedere.

"În opinia mea, din cauza lipsei de educație financiară. Dacă excludem problemele legale, dpmdv este o "crimă" să ții goală o proprietate imobiliară și să nu producă venit pasiv!"

"Eu stau în zona Dristor, într-un bloc normal cu 4 etaje. Împrejmuit de verdeață. În scara mea cred că sunt vreo 2-3 apartamente nelocuite."

"Confirm spusele. Am înțeles că se ajunge la 1+3 chirii atunci când se semnează. Tocmai pentru că apar probleme (iar proprietarii sunt sătui să mai rezolve ceea ce lasă chiriașul în urmă). Contractele nu se respectă, chiar dacă sunt semnate și în prima faza asumate. Chiriașii nu înțeleg că ei folosesc un bun care nu le aparține, și de care trebuie avut grijă. Treptat, prevăd o oarecare blocare a pieței de închirieri."

"O parte dintre apartamente sunt goale pentru că cei care le cumpăra se uită doar la aprecierea lor. Având în vedere activitatea lor de baza (de unde își câștiga veniturile active) cel mai convenabil pentru ei că și efort/implicare este să le lase așa. Iar asta se întâmpla în special în zona de Nord sau ansamblurile noi.

Randamentul în imobiliare nu este dat doar de Cashflow-ul din chirii."

"Sunt situații în care pagubele sunt mai mari"

Unii nu închiriază de teama problemelor cu chiriașii.

"Depinde de ce chiriași găsești. Uneori plătești mai mult reparații decât dacă ar fi lăsat gol. Nu am dat nimic în chirie dar aș avea o oarecare temere dacă ar fi cazul."

"Cei care au avut probleme mari cu chiriașii, fac trieri și așteaptă mult, până găsesc chiriași ok, cel puțin la prima vedere. Sunt situații în care pagubele sunt mai mari decât lipsa chiriei, câteva luni. Mulți au început să ceară garanție mai mare, adeverință de venit, recomandări de la foștii proprietari și asta deranjează unii chiriașii. Spun unii, căci sunt și chiriași care nu au o problema să aduce cele solicitate, până la urmă, lași niște bunuri unor străini, pe baza unei copii CI."

"Poate explicația este că sunt prea mulți pasionați de imobiliare... Ar putea să investească și pe bursă, în realitate e mult mai ușor decât pare... Plus că la bursă poți obține același randament de oriunde, și dintr-un orășel mic de provincie, și din centrul Bucureștiului sau al Parisului, nu depinzi de locația de unde investești, că la imobiliare."

"Nu este suficient să ai un apartament gol pentru a-l închiria. Trebuie să îl ai și pus la punct dacă vreo chiriași profitabili. Dacă apartamentele respective nu sunt puse la punct atunci nu vor atrage chiriași serioși și asta va produce mai mult pagube decât profit din închiriere."

"Problemele legale înseamnă și că nu poți vinde. Frica de chiriași cum se "tratează"? Un contract bun nu ajută? Plus selecția acelora care să îți stea în casă pentru o perioada. Lenea nu o înțeleg, poate doar să fie ceva legat de vârstă - oameni în vârstă care nu se pot zbate să meargă la notar, anaf etc."

"M-am săturat de țepe și de nespălați"

"La mine pe scară, bloc cu 4 scări în zona Șoseaua Olteniței, între Brâncoveanu și Piața Sudului, 5 goale din 36 (nu știu la celelalte scări). În mare parte oameni plecați din țară sau bătrâni care au decedat și rudele nu au mai renovat și nu prea pot fi închiriate. Blocul este destul de vechi, făcut anii '60 parcă."

"Ca și proprietara m-am săturat de țepe și de nespălați."

"Eu nu locuiesc la bloc, dar știu pe cineva care stă la casă și apartamentul în care au stat e gol. Am întrebat de ce nu închiriază, răspunsul a fost: cum să-l închiriez??? E mobilat frumos, de noi, pentru noi, cu mobilă italiană de calitate, cum să las niște străini să-l strice? Acolo îmi țin vara hainele de iarnă și pantofii nepurtați. Apartamentul stă bine gol, și când nu vom mai fi, să-l închirieze sau să-l vândă copiii. Ok... Și mai știu așa apartamente goale la care nu lasă la preț la vânzare, dar nici nu-l închiriază" ca să nu-și facă de lucru cu chiriașii". Cred că treaba cu închiriatul nu e pentru toată lumea și gata."

"Un fenomen din ce în ce mai vizibil"

"Un fenomen din ce în ce mai vizibil cu tendința clară de creștere pentru următorii 10 ani, timp în care o să cam dispară generația părinților noștri. Nu vând, nu închiriază, pentru că în general locuințele au un sg proprietar iar sarcina fiscală este minimă. Peste ăștia 10 ani o să fie inflație de locuințe din '70-'80 scoase la vânzare din dorința de a împărți "moștenirea".

Cu cât să mai vândă și cui în condițiile în care vechimea lor este de +60 de ani iar populația este în scădere!? Pare totuși că acum nimeni nu își pune problema așa."

"Mulți oameni cu bani au cumpărat din plictiseală"

"Domnule, răspunsul este foarte simplu. Mulți oameni cu bani au cumpărat din plictiseală, fenomenul de turmă. Aia nu au nevoie de bani de chirie că au destul,și chiar dacă să zicem le-ar trebui acei mărunți pentru ei, nu au chef să umble după banii de chirie și întreținere etc.

Aici la Oradea, cred că procentul este mai mare de 12/70. Au bani Românii nu-i stres. Că de unde, atâția? Nu mă întrebați, că nu știu.Oricum, să cumperi un apartament cu minim 100.000 de euro și să-l închiriezi cu 380-400/luna. Mare afacere.De aceea va spun, și cei care au investit cu mobilă, parcate complet cca 120-130.000 și închiriază cu 400, aia nu au nevoie nici de aia 400,l-au dat să nu stea chiar gol."

"Închirierea imobilelor nu este "floare la ureche".... Trebuie să te pricepi la toate, de la zugrăvit, renovări, curățenie la administrat cât mai bine, etc. De multe ori, apartamentele goale sunt "casă" celor plecați în străinătate de ani de zile.... Și noi l-am ținut gol 14 ani, fiind plecați, veneam o dată pe an o lună sau chiar mai puțin. Din păcate, chiriași ok sunt puțini și trebuie să fii mereu atent. Când le administra socrul meu (el stătea și la țară) de multe ori "fugeau" și bineînțeles îmi lăsau și datorii pe care le plăteam când veneam. Sunt foarte mulți chiriași care "profită" de persoanele în vârstă, vulnerabile, etc. Acum câteva luni un prieten al soțului meu a reluat drumul străinătății și i-am găsit noi o chiriașa, aceeași problemă cu tatăl în vârstă. Sunt și persoane cu tupeu care refuză să plătească și să părăsească imobilul având "prieteni dubioși". Pare un lucru ușor dar nu e așa simplu! Sunt avantaje și dezavantaje că orice lucru privit în "profunzime".

