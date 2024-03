Mărturisirile unei pensionare care a încercat aplicațiile pentru întâlniri: "Este ca și cum ai face clătite. Sunt necesare câteva înainte să obții una bună"

O pensionară singură care nu a mai ieșit de mult timp la o întâlnire a relatat cum s-a schimbat viața ei când a început să folosească o aplicație de dating, într-un articol publicat de huffpost.com.

La 62 de ani, nu mai fusese de mult timp la o întâlnire. Iată ce s-a întâmplat când a încercat aplicațiile.

"Sper ca fiecare femeie peste 60 de ani care caută dragoste să primească un sărut care să-i facă genunchii să-i tremure"

"Era anul 2018 și tocmai mă despărțisem recent. Viața mea și lumea întâlnirilor se schimbaseră drastic de când îl întâlnisem pentru prima dată pe fostul meu soț în supermarket, în 1985. Acum, toată lumea căuta dragostea online, iar eu nu aveam nici cea mai mică idee de unde să încep.

Trecusem prin diferite experiențe de iubire și pierderi, iar acum tocmai mă pensionasem după mai mult de 30 de ani în domeniul marketingului. Trăiam singură în apartamentul meu din Boston și profitam din plin de tot ce se întâmpla în oraș. Mergeam la teatru și muzee și participam la conferințe. Eram independentă și prosperam în multe feluri, dar, confruntată cu perspectiva unei cafele cu un străin, mă simțeam din nou ca o școlăriță. Trecuse mult timp de când nu mă întâlnisem cu nimeni și mă întrebam dacă aș putea fi atrăgătoare pentru cineva."

"Trebuia să învăț arta glisării. Eram terifiată și curioasă"

"Am înțeles că găsirea întâlnirilor se întâmpla acum în principal online și că trebuia să învăț arta glisării. Eram terifiată și curioasă. Ce s-ar întâmpla dacă nimeni nu ar vrea să iasă cu mine? Cine ar fi acolo căutând o femeie de 62 de ani?

Am aflat despre Bumble, o aplicație de dating populară care dădea femeilor un avantaj cu primul glisaj: Dacă nu eram interesată de bărbat, el nu putea să mă contacteze. Aceasta părea ideal, așa că am luat telefonul și am descărcat aplicația.

Am fost imediat rugată să creez un profil. Nu aveam nicio idee ce să spun despre mine, așa că am rugat-o pe prietena mea Deb să îl scrie: Îmi place tot ce oferă Boston-ul. S-ar putea să mă găsești navigând, jucând golf sau bucurându-mă de plimbări pe malul portului. Am putea împărtăși unele descoperiri sau râsete? Sper să fie așa.

Apoi am început să glisez.

Bărbat fără tricou pe un vas ținând un pește mare. Nu, mulțumesc! Glisează la stânga.

Bărbat fără tricou pe plajă, cu brațul în jurul unei domnișoare în bikini. Stânga.

Bărbat fără tricou pe puntea unei grătare. Stânga.

Fostul soț. Stânga!"

"Am găsit primul bărbat cu potențial"

"Apoi am găsit primul bărbat cu potențial. I-am zis "Zadie", care înseamnă "bunic" în idiș. Prietenii mei erau atât de încântați să mă vadă ieșind pentru prima dată încât au trecut cu vederea fotografiile lui, care mie mi se păreau mai mult a "bătrân dulce" decât "bărbat atrăgător".

"Dar uită-te la fotografia aceea în care își arată mâna ca să se vadă Fitbit-ul," a remarcat unul dintre prietenii mei.

"Prima întâlnire este ca și cum ai face prima clătită dintr-un lot," a explicat Deb. "Sunt necesare câteva înainte să obții una bună."

"În persoană ești și mai frumoasă decât online"

”Zadie și cu mine am convenit să ne întâlnim pentru cină. Am încercat un milion de ținute în timp ce mă pregăteam, și după ce în cele din urmă am ales blugi skinny închiși și cizme la gleznă cu un top și o geacă din piele artificială și am aplicat puțin machiaj la ochi, eram gata pentru debutul meu în lumea întâlnirilor moderne.

L-am văzut pe Zadie prin ușile de sticlă rotative în timp ce intram în restaurant. S-a întors și a zâmbit când m-a văzut.

"În persoană ești și mai frumoasă decât online," mi-a spus el.

Am rămas uluită. Nu mai auzisem așa ceva de foarte mult timp.

S-a dovedit că Zadie voia pe cineva să gătească și să facă curat pentru el în schimbul călătoriilor la spectacolele de pe Broadway. Nu mă interesa acest aranjament, dar replica lui de început m-a motivat să continui să caut.

"Am făcut multe clătite"

"Am făcut multe clătite. Cină la un bar sportiv cu un inginer dezamăgit că nu consumam mult alcool. O plimbare cu un expert tehnic în radio prin satelit, pensionat, care mi-a spus că este sapiosexual, ceea ce însemna că era atras doar de femei pe care le considera intelectual stimulante. Am respectat identitatea lui, dar nu eram sigură ce însemna asta pentru mine - trebuia să discutăm despre ecuații la cină?

Întâlnirile deveniseră un proces de aruncat clătite și sperat ca una bună să apară în cele din urmă în tigaie. Încercam să fiu deschisă la minte, dar știam că nu voiam să am grijă de hainele altcuiva sau să le gătesc. Nu voiam să fie nevoie să mă îmbăt pentru a mă bucura de compania cuiva. Nu voiam să-mi dovedesc inteligența. Așa că am continuat să glisez.

”În octombrie 2018, l-am întâlnit pe Carlo, un inginer software în vârstă de 65 de ani din Milano care acum locuia în Toronto. Am vorbit ore în șir în fiecare dintre întâlnirile noastre. Într-o seară, l-am invitat sus în locuința mea după cină. Am deschis ușa și, înainte să pot arunca cheile pe masă, m-a tras aproape de el și mi-a oferit un sărut profund. Mi s-au înmuiat picioarele. Nu mai simțisem dorință așa de mult timp.

"Îmi doream romantism"

”Am împărtășit o relație minunat de romantică timp de aproximativ 15 luni până când a lovit pandemia. Cu granițele închise, nu ne-am mai putut vedea unul pe altul. Era timpul să mergem mai departe. Totuși, relația noastră m-a convins că chiar și la 65 de ani, puteam iubi și simți din nou dorință. Îmi doream romantism, așa că merită efortul de a găsi un partener care să îl dorească și el. Înapoi la glisare.

Până în decembrie 2020, vârful pandemiei, singurătatea se instaurase. Mă trezeam zi după zi într-un spațiu liniștit de 750 de metri pătrați, un telefon tăcut și o cutie de emailuri în mare parte goală.

Lumea întâlnirilor s-a mutat pe Zoom. Am stabilit o întâlnire cu un jucător de tenis ale cărui zile mai bune erau în spatele lui (și am putut vedea o mulțime de dezordine în spatele lui când apărea pe ecranul meu pentru întâlnirea noastră video). Acest lucru nu mergea bine.

Apoi, un prieten bine intenționat mi-a sugerat să încerc Tinder Gold.

Uh, m-am gândit. Tinder? Serios? Nu este asta doar pentru aventuri de o noapte?

Cu siguranță nu eram interesată de sex rapid. Dar singurătatea mea era incontestabilă, lockdown-ul pandemiei nu părea să se încheie prea curând și am presupus că acesta ar putea fi un alt mod de a întâlni un partener. Ce aveam de pierdut?

Am făcut prima potrivire, cu un inginer civil pe care l-am numit Domnul Rotterdam. A împărtășit o poveste emoționantă despre pierderea celui mai bun prieten din cauza COVID, și după ce am discutat pe aplicație câteva zile, i-am dat numărul meu de telefon.

Nu a durat mult după ce a început să îmi trimită mesaje să îmi dau seama că am dat peste "vestul sălbatic", unde abundă înșelătorii și escroci.

"Ești atât de drăguță," a scris el. "Cred că mă îndrăgostesc de tine."

Nici măcar nu ne întâlnisem! Am încetat imediat să-i mai trimit mesaje, i-am blocat numărul, mi-am ascuns profilul și am raportat incidentul la Tinder.

Pe măsură ce am continuat să întâlnesc oameni, am devenit mai sigură în ceea ce îmi doream de la un partener. Operațiile pentru cancerul la sân și fractura pelvisului dintr-un accident de mașină m-au lăsat cu numeroase cicatrici, și eram anxioasă cu privire la modul în care o persoană din cadrul unei întâlniri ar putea reacționa la ele. Cu toate acestea, relația mea cu Carlo m-a convins că bărbatul potrivit ar trece cu vederea toate acestea și ar vedea acele cicatrici ca simboluri ale poveștilor care m-au ajutat să devin cine sunt astăzi.

Vremea caldă de primăvară, vaccinurile și posibilitatea de a ne întâlni din nou în persoană mi-au reînnoit energia pentru întâlniri. Am avut întâlniri la cafea care nu au dus nicăieri. Am avut conversații cu bărbați care fie erau speriați, fie nu erau dispuși să vină cu mașina în Boston să mă întâlnească (parcarea poate fi un coșmar).

Un tip mi-a spus: "Wow, arăți exact ca în fotografie!"

"Ca cine altcineva aș arăta?" l-am întrebat.

"Ai fi surprinsă," a răspuns el, și apoi a petrecut restul întâlnirii spunându-mi toate motivele pentru care nu îi plăceau niciuna dintre femeile pe care le întâlnise.

Dating-ul online era dificil. Aveam nevoie de susținerea prietenilor mei.

Până în septembrie 2021, entuziasmul meu începuse să scadă. Cu doar patru săptămâni rămase din abonamentul pe Match.com pe care îl achiziționasem, am decis să dau totul în dating înainte să renunț.

Am trimis un mesaj unui tip numit Rick, ale cărui profil m-a intrigat. El scria că era interesat de o relație, dar la fel de deschis și la prietenie. Spunea că, mai mult decât orice, căuta conversații stimulante despre tehnologie, artă sau, poate, realitate virtuală, dacă cineva era particularizat în domeniu.

Știam că pot purta o conversație decentă, dar știu foarte puțin despre software. Totuși, m-am gândit, de ce nu? Îmi plăceau și fotografiile lui - arătau pielea bronzată și ochii adânci, făcute în locații precum Brooklyn și la diferite muzee de artă.

"Sigur, sunt de acord cu o plimbare și cu o conversație pasionantă," i-am scris eu.

Rick și cu mine ne-am întâlnit pentru o cafea și am făcut o excursie neașteptată în clădirea tribunalului federal de peste drum de cafenea pentru a vedea picturile roșii, albastre și galbene ale lui Ellsworth Kelly expuse acolo.

Ce tip știe că aceste picturi există într-o locație atât de obscură?, m-am întrebat. Voiam să aflu mai multe despre el.

Am mers la Muzeul de Arte Frumoase în cea de-a doua noastră întâlnire.

Am făcut un tur al expozițiilor sale preferate. Prin artă, el se prezenta pe sine însuși în fața mea.

Am discutat ore întregi despre designul contemporan și texturi unice, istorie, politică și filozofie. Am avut mai multe întâlniri, am avut mai multe conversații și, în cele din urmă, am avut un moment în care mi-au cedat genunchii, la fel cum avusesem cu Carlo."

"Întâlnirile pot fi și o aventură"

"Mi-am dat seama că întâlnirea la vârsta mea însemna că nu mă confruntam cu nicio presiune de a întemeia o familie, așa că eram liberă să fiu eu însămi și să caut ceea ce mă va face cu adevărat fericită. De fiecare dată când întâlneam un bărbat nou, mă concentram pe cum mă simțeam, nu pe impresia pe care o lăsam. În fiecare întâlnire îmi puneam întrebarea, Sunt atrasă de acest tip? Îl ascult? Mă simt ascultată? Este curios în privința mea și a vieții mele? Dacă răspundeam negativ la una dintre aceste întrebări, treceam mai departe".

Am realizat că întâlnirile pot fi și o aventură. De fiecare dată când am aflat despre o nouă aplicație de dating, am făcut un salt curajos și plin de curaj. Pe măsură ce întâlnirile s-au acumulat, am devenit mai puțină fricoasă și mai entuziasmată să mă machiez și să ies în lume. Am întâlnit un astrofizician, un geolog, un jurnalist și atât de mulți bărbați diferiți pe care nu i-aș fi întâlnit niciodată când eram o mamă ocupată. Întâlnirile m-au scos din casă de câteva ori pe lună, iar de obicei am avut conversații interesante cu oricine am întâlnit, chiar dacă nu s-a dovedit a fi partenerul perfect pentru mine."

"Ne-am înscris la cursuri de resuscitare cardio-pulmonară pentru a avea grijă unul de celălalt"

"Au trecut doi ani de la primul sărut profund cu Rick, care acum este partenerul meu. Nu avem nicio intenție să ne căsătorim sau să locuim împreună. Vorbim despre viitor - despre îmbătrânire. Ne planificăm să fim acolo unul pentru celălalt când lucruri cum ar fi scările sau condusul devin provocări. Ne-am înscris chiar la cursuri de resuscitare cardio-pulmonară pentru a avea grijă unul de celălalt în caz de urgență. Deoarece probabil nu avem 30 de ani să creștem împreună, acest lucru ne motivează să facem tot posibilul din această a doua șansă la dragoste.

La această vârstă ne putem lua timp să explorăm și să savurăm. Din acest motiv, sexul este mai bun ca niciodată.

Am călătorit în Coreea de Sud, Veneția și Tokyo. Atunci când apar probleme între noi, le rezolvăm folosind abilitățile de negociere pe care le-am dobândit prin vârstă și experiență.

Pe partea din față a cardului de sărbători pe care mi l-a trimis Rick în decembrie era o fotografie a unui loc special pe care îl vizitaserăm în New York. Pe spate, a scris: "Multe amintiri, dar doar o mică parte din ceea ce sper că ne așteaptă în viitor." Trăiesc viața mea la maxim. Sper ca fiecare femeie de peste 60 de ani care caută dragoste să primească un sărut care să o facă să-i tremure genunchii."

