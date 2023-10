Ucrainenii înaintează încet dar sigur pe malul stâng al Niprului. Trupele Kievului sunt la 30 de kilometri de Herson

Forțele Armate ale Ucrainei și-au extins zona de control pe malul stâng al Niprului, în regiunea Herson, raportează analiștii Institutului pentru Studierea Războiului în raportul zilnic, pentru 30 octombrie.

„Trupele ucrainene continuă să dețină poziții pe malul de est (stânga) al regiunii Herson”, se arată în mesaj.

Analiștii, citând surse rusești, au spus că ucrainenii controlează partea centrală a Krynyk, care se află la 30 de kilometri est de Herson și la doi kilometri de râul Nipru. Potrivit comandantului militar rus, trupele Kievului și-au extins ușor zona de control la vest de Krynyk.

Potrivit imaginilor de geolocalizare publicate pe 30 octombrie, armata rusă deține poziții în masivele forestiere la est de Krynyk. Pe de altă parte, surse rusești, inclusiv un canal asociat „Wagner”, au raportat că ocupanților le lipsesc armele de contrabaterie, războiul electronic (EW) și echipamentele de control în direcția Herson.

În plus, analiștii au remarcat că armata rusă a continuat să efectueze atacuri aeriene pe malul drept al regiunii Herson. Potrivit informațiilor de la comandamentul operațional „Sud”, ocupanții au folosit 37 de bombe ghidate KAB pentru lovituri.

Forțele armate ucrainene continuă atacuri limitate pe malul estic al Niprului în zona podului feroviar Antoniv. Cu toate acestea, potrivit purtătorului de cuvânt al Centrului de presă al Forțelor de Apărare ale Ucrainei de Sud, Nataliya Humenyuk, nu putem vorbim despre debarcarea soldaților ucraineni pe malul stâng al regiunii Herson.

Pe 25 octombrie, Ministerul Apărării al Marii Britanii a anunțat că ostilitățile s-au intensificat în apropierea malurilor Niprului de jos. Informațiile au subliniat că ucrainenii au prioritizat operațiunile în acest sector, construind capete de pod pe malul stâng al Niprului.

