FOTO O blonda sexy, noua patroana de la Astra Giurgiu. "E o enciclopedie de fotbal. O fata foarte desteapta"

Adina Niculae are 31 si a facut ASE-ul.Fostul presedintele al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir , are numai cuvinte de lauda la adresa fiicei lui Ioan Niculae."Eu o cunosc pe Adina de cand s-a nascut, a crescut sub ochii mei, e o fata foarte desteapta si cu picioarele pe pamant.Va avea poate rezultate mai bune decat a avut Ioan Niculae. Dani Coman este un baiat asezat, un bun conducator, cu experienta de ani de zile, nu e un tip conflictual, iar eu il apreciez foarte mult. El a tinut aceasta echipa sa supravietuiasca.A fost la meciuri de cand s-a nascut. A fost luata de Ioan Niculae peste tot. E enciclopedie de fotbal, stie mult fotbal.E o fata foarte desteapta, o cunosc bine de tot. Retineti. O fata foarte desteapta. Adina e o fata si cuminte, dar si cu bani", a spus Dumitru Dragomir la ProX.Adina Niculae. FOTO: Facebook /Adina Elena NiculaeAdina Niculae. FOTO: Facebook /Adina Elena NiculaeAstra Giurgiu a invins pe Dinamo cu 2-0 si fotbalistii i-au dedicat victoria lui Ioan Niculae. Omul de afaceri a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare.