Atac horror asupra unui bărbat: Ce s-a întâmplat după ce a suferit 20.000 de înțepături de albine VIDEO

Austin Bellamy, un bărbat de 20 de ani din Ohio, Statele Unite, se afla într-un copac și tundea crengile uscate, iar bunica și unchiul său se uitau la el de jos. La un moment dat, tânărul a tăiat fără să știe ”un cuib de albine”, iar acestea l-au atacat cu furie, provocându-i 20.000 de înțepături.

Rudele bărbatului au alertat autoritățile medicale, iar un elicopter de urgență a ajuns la el și l-a transportat în cel mai scurt timp la spital, potrivit Huffington Post.

Bunica lui Bellamy a spus postului de televiziune WXIX că albinele au ieșit din cuibul lor, când Austin a început să taie o creangă din copac. ”El striga: ”Ajutor! Ajutați-mă! Ajutor! Și nimeni nu putea să-l ajute”.

”Voiam să încerc să urc pe scară pentru a ajunge la Austin… Am văzut cât de mare era înălțimea… dar nu am putut ajunge la el, pentru că el era înconjurat de albine”.

