Incredibil cum au reacționat studenții pentru a scăpa de criminalul de la Praga: ”A încercat să deschidă ușa” FOTO

Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 15 persoane şi a rănit alte peste 20, într-un atac armat la Universitatea Carolină din Praga. Autorul atacului, care a murit și el, era un student la Facultatea de Arte a Universităţii Caroline.

Pe rețelele sociale au început să circule imagini din momentele de spaimă trăite de studenții aflați în respectiva clădire.

”Sunt momentan blocat în sala mea de clasă din Praga. Criminalul este mort, dar așteptăm să fim evacuați. Mă rog să ies în viață.

Am încuiat ușa înainte ca trăgătorul să încerce să o deschidă. La naiba”, a precizat pe X (fostul Twitter) unul dintre studenți, postând o fotografie incredibilă cu modul în care a fost blocată ușa de intrare, cu toată mobila aflată la îndemână.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p