Poliția din Danemarca a declarat duminică, 3 iulie, că mai mulți oameni au fost împușcați într-un centru comercial din Copenhaga. O persoană a fost arestată.

Autoritățile sfătuiesc pe oricine se află în mall să rămână înăuntru și să aștepte asistență. Pe cei care erau în afara centrului comercial i-a îndemnat să rămână afară, conform Sky News.

Presa locală a publicat imagini care arată ofițeri de poliție puternic înarmați la fața locului, precum și oameni care fug din mall.

Conform autorităților, atacul a avut loc la centrul comercial Field's.

Poliția din Copenhaga spune că investigatorii sunt acum prezenți „în număr mare” la mall.

Cântărețul britanic Harry Styles urma să cânte mai târziu în seară, la 20:00 (18:00 GMT), la un loc de concert la mai puțin de un kilometru de mall, potrivit Reuters. Promotorul concertului Live Nation nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Pe Twitter a apărut și fotografia bărbatului arestat de polițiști, care ar fi tras asupra cumpărătorilor.

