Moscova susține că Ucraina este în spatele atacului de la Crocus Hall. ”Pentru a alunga suspiciunile au scos un as din mânecă”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a declarat miercuri că este "extrem de greu de crezut" că Statul Islamic (SI) ar fi avut capacitatea de a lansa un atac asupra unei săli de concerte din Moscova vinerea trecută în care au fost ucise cel puţin 140 de persoane, informează Reuters.

Într-un briefing cu reporterii, Zaharova în schimb a repetat ceea ce Moscova a susţinut, dar încă nu a oferit dovezi, că Ucraina s-a aflat în spatele atacului asupra sălii de concerte Crocus City Hall, cel mai mortal suferit de Rusia în ultimii 20 de ani.

SI a revendicat responsabilitatea pentru masacru şi oficiali americani spun că au informaţii ce arată că a fost comis de filiala afgană a reţelei, Statul Islamic Khorasan. Ucraina a negat repetat că are vreo legătură cu atacul.

Dar Zaharova a declarat că Occidentul s-a grăbit să atribuie responsabilitatea Statului Islamic, cunoscut şi sub numele de ISIS, ca o modalitate de a îndepărta vina de pe Ucraina şi guvernele occidentale care o susţin.

"Pentru a alunga suspiciunile faţă de Occidentul colectiv, ei aveau nevoie urgent să vină cu ceva, aşa că au recurs la ISIS, au scos un as din mânecă şi, literalmente, la câteva ore după atacul terorist, media anglo-saxone au început să răspândească tocmai aceste versiuni", a spus ea.

💬 #Zakharova: President of Ukraine @ZelenskyyUa was the only one to accuse Russia of the terrorist attack at the Crocus City Hall. ☝️ Despite Ukrainian propagandists dancing on the victims’ graves, people worldwide expressed heartfelt condolences to their families & loved ones. pic.twitter.com/2PrBu0I2Sd — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 27, 2024

De asemenea, Ministerul rus de Externe a lansat mai multe atacuri la adresa Ucrainei, pe pagina sa de Twitter. Instituția acuză Kievul că este singura capitală care nu a condamnat atacul de la Crocurs City Hall și acuză ”propagndiștii” ucraineni că ”dansează pe mormintele victimelor”.

💬 #Zakharova: Almost all countries have condemned the attack at the Crocus City Hall. Only Kiev remained silent. The Ukrainian social media are posting cynical and inhuman comments. Some in Ukraine probably derive cannibalistic pleasure from human deaths, pain and suffering. pic.twitter.com/g8inweAAPo — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 27, 2024

Preşedintele Vladimir Putin a declarat că atacul a fost efectuat de militanţi islamişti, dar a sugerat că este în beneficiul Ucrainei şi că Kievul ar fi putut juca un rol, aminteşte Reuters.

El a mai declarat că cineva din partea ucraineană a pregătit o "fereastră" pentru ca bărbaţii înarmaţi să evadeze peste graniţă înainte de a fi capturaţi în vestul Rusiei vineri noapte.

Cu toate acestea, marţi liderul belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat că bărbaţii înarmaţi au încercat iniţial să treacă în ţara sa înainte de a se îndrepta spre Ucraina, odată ce şi-au dat seama că punctele de trecere în Belarus au fost sigilate.

Directorul agenţiei de securitate FSB a Rusiei a spus marţi că el crede că Ucraina, împreună cu Statele Unite şi Marea Britanie, au fost implicate în atacul de la Moscova.

Secretarul britanic de externe David Cameron a răspuns pe reţeaua X, spunând că ceea ce "susţine Rusia despre Occident şi Ucraina cu privire la atacul de la Crocus City Hall este o prostie totală".

Printre altele, Zaharova a declarat miercuri că Rusia este recunoscătoare pentru cuvintele de sprijin şi simpatie pe care le-a primit din întreaga lume în urma atacului asupra sălii de concerte de lângă Moscova săptămâna trecută, în care cel puţin 140 de persoane au fost ucise, adaugă Reuters.

The remains of the Crocus City Hall in Moscow after the end of the search for victims. Some were not, and sadly, will never be recovered. The scale of the destruction is hard to fathom. pic.twitter.com/TkxaJb8lbd — Chay Bowes (@BowesChay) March 27, 2024

