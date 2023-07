Atac cu bombă la un miting politic. Zeci de oameni au murit și peste 120 au fost răniți, în Pakistan VIDEO

Cel puţin 39 de persoane au fost ucise și alte zeci rănite duminică, 30 iulie, în explozia unei bombe, la un miting politic al unui partid islamist radical, în nord-vestul Pakistanului, relatează AFP.

”Pot să confirm că, la spital, avem 39 de morţi şi 123 de răniţi, dintre care 17 sunt în stare gravă”, a declarat AFP un reprezentant al Ministerului pakistanez al Sănătăţii în provincia Khyber Pakhtunkhwa, Riaz Anwar.

🚨 #BREAKINGNEWS!!

Deadly explosion (suspected suicide bombing) occured during a large gathering of #JUI in district #Bajaur, #KP.

Details of the casualties are awaited. pic.twitter.com/SMGQDV6lbB