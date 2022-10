Rușii au lansat 75 de rachete asupra Ucrainei în această dimineață. 41 dintre ele au fost doborâte de ucraineni VIDEO

Rusia a lansat un atac cu rachete la scară largă asupra Ucrainei, luni dimineață, 10 octombrie. La ora 11.00, armata lui Putin a tras deja 75 de rachete, dintre care 41 au fost neutralizate de Apărarea Aeriană ucraineană.

Acest lucru a fost raportat de Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni. El a menționat că armata rusă folosește rachete masive și, de asemenea, UAV-uri de atac.

"Dimineața, agresorul a lansat 75 de rachete. 41 dintre ele au fost neutralizate de apărarea noastră antiaeriană. Forțele Armate fac tot posibilul pentru a-și proteja concetățenii", a spus Zalujni.

El a adăugat că atacul inamicului continuă. În acest sens, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei a cerut cetățenilor să rămână în adăposturi.

One of the Russian missiles hit a playground in central Kyiv pic.twitter.com/77HpRa6h07

Rusia a lansat lovituri masive cu rachete asupra regiunilor Ucrainei, care au distrus infrastructura și au ucis civili. Exploziile au avut loc în regiunea Kiev, regiunea Dnipropetrovsk, regiunea Harkov, regiunea Jitomir, regiunea Hmelnițki, regiunea Ternopil, regiunea Lviv și regiunea Poltava.

Loviturile au fost însoțite de alerte aeriene anunțate aproape în toată țara după ora 08:00.

Dozens of Russian missiles hit terrorists' military targets in Kiev in the last few hours and the bombardment continues, here is another explosion. pic.twitter.com/jSui18HFZn