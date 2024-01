Atac în apropiere de Tel Aviv. Un mort și cel puțin 17 răniți: ”Se auzeau o mulţime de ţipete pe fundal” VIDEO

O femeie a murit şi cel puţin 17 persoane au fost rănite într-un "presupus atac cu o maşină" care a intrat în pietoni la Raanana, o localitate din apropiere de Tel Aviv, relatează The Times of Israel.

Suspectul, un palestinian din Hebron, din Cisiordania ocupată, a fost arestat, a precizat poliţia, care ulterior a anunţat arestarea încă unui palestinian din Hebron, rudă cu primul suspect.

Autorul atacului cu maşina ar fi furat vehiculul şi apoi a intrat în trecători întâlniţi în drum în această suburbie a Tel Avivului, rănind 18 persoane, inclusiv o femeie de 70 de ani care se afla în stare critică şi care ulterior a decedat, potrivit poliţiei şi serviciilor de urgenţă.

Bărbatul a intrat cu maşina în pietoni în trei locaţii diferite.

Printre victime se numără şi un tânăr de 16 ani în stare gravă, precizează serviciul Magen David Adom.

🇮🇱🇵🇸 In Israel, there was a terrorist attack in the town of Ra'anana, located 19 kilometers north of Tel Aviv.

According to preliminary information, an unknown man tried to escape from the police after stealing a car, but he hit several people near a bus stop. After that,… pic.twitter.com/A5cuJoafwk