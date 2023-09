Tensiunea crește în Kosovo. Premierul Albin Kurti acuză Serbia că susține atacurile teroriste care au izbucnit în nordul țării VIDEO

Prim-ministrul kosovar Albin Kurti a acuzat Serbia că sprijină teroriştii şi a anunţat începerea unei operaţiuni antiteroriste.

Luptele au început în nordul Kosovo în noaptea de duminică, 24 septembrie. Un grup bine înarmat de militanți mascați i-a atacat pe oamenii legii. Ca urmare, un polițist a fost ucis, iar altul a fost rănit. Poliția din Kosovo a spus că „în conformitate cu situația și pericolul reprezentat de atacurile sporadice ale grupurilor criminale”, ofițerii de ordine au răspuns la foc și au ucis un atacator. Publicația Balkaninsight relatează despre aceste evenimente care au avut loc în municipiul Zvechan.

Prim-ministrul kosovar Albin Kurti a declarat că militanţii „au intrat în Kosovo pentru a destabiliza situaţia din ţară” şi a cerut Serbiei „să înceteze să mai sponsorizeze atacurile teroriste din nord”.

„Există cel puțin 30 de oameni bine înarmați... care sunt asediați de poliția noastră și pe care-i îndemn să se predea agențiilor noștri de securitate”, a spus Kurti la o conferință de presă.

Confruntările cu poliția au continuat pe tot parcursul zilei. De asemenea, zeci de oameni înarmați s-au baricadat în mănăstirea ortodoxă din localitate. Se știe că pe teritoriul mănăstirii se află și un grup de credincioși și călugări, care s-au închis într-una din încăperi.

Potrivit unor informații oficiale neconfirmate, mai aproape de seară, forțele speciale din Kosovo au pătruns în mănăstirea din Banja. Se relatează că trei teroriști au fost eliminați și cinci suspecți au fost reținuți.

Publicația Haberler a raportat că numărul victimelor a crescut la 4 persoane.

Kurti a acuzat Serbia că sprijină militanții care comit „atacuri teroriste”. Premierul și-a confirmat cuvintele cu fotografii de la locul evenimentelor, dintre care una arată o persoană cu un lansator de grenade.

„Omorurile și violența din nord sunt comise de acești oameni - forțe profesioniste armate și organizate pe vehicule blindate fără numere de înmatriculare. Permiteți-mi să spun încă o dată: aceste atacuri teroriste nu sunt comise de cetățeni obișnuiți ai sârbilor kosovari, ci de trupe susținut de statul sârb”, a scris Kurti pe rețeaua X (fostul Twitter).

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF