Cum a reactionat Elon Musk dupa ce internautii i-au reprosat criza pietei crypto. "E o smecherie"

"Adevarata lupta este intre monedele fara acoperire si cripto. Prin comparatie, le sustin pe ultimele", a afirmat Musk pe Twitter, raspunzand unui utilizator care l-a intrebat ce crede despre oamenii care sunt furiosi pe el din cauza cripto. Musk a facut anterior comparatie intre banii fara acoperire in active si bitcoin si scrie deseori tweeturi care determina cresterea sau scaderea bitcoin si a dogecoin.In luna februarie, bitcoin a crescut dupa ce Tesla a dezvaluit ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru masini.Cu toate acestea, bitcoin a scazut in urma unui anunt facut de Musk in luna mai, ca Tesla nu va mai accepta bitcoin pentru achizitia de automobile, referindu-se la ingrijorarile sale referitoare la impactul minarii criptomonedei asupra mediului.Miliardarul a afirmat in aceasta luna, in timpul emisiunii "Saturday Night Live" pe care a moderat-o, ca bitcoin este "o smecherie", ceea ce a dus la scaderea pretului acesteia.In urma cu doua zile, Musk a dat asigurari ca nu si-a vandut detinerile de dogecoin si ca nici nu va face acest lucru.