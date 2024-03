Bărbat împușcat în cap, în metroul din New York. Haos în rândul pasagerilor care au asistat la crimă VIDEO

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost ucis prin împuşcare pe o linie de metrou, la New York, în cartierul Brooklyn, în urma unei încăierări, relatează site-ul Eyewitness News, o filială a postului ABC News.

Potrivit poliţiei, bărbatul în vârstă de 36 de ani s-a apropiat de un pasager în vârstă de 32 de ani care a urcat în metrou şi ar fi avut un comportament provocator şi agresiv.

El a scos un obiect tăios din haină şi a încercat să-l agreseze fizic pe celălalt bărbat.

Shooter is in Custody. pic.twitter.com/oeMCuwiZlV

36-year-old man pulled out a gun while fighting another male. The other male was able to grab the gun and shot him in the head.

A man was shot in the head on a northbound A train.

Atacatorul a renunţat apoi la acest obiect, o lamă sau un cuţit, potrivit poliţiei, după care a scos o armă de foc din haină.

În timpul altercaţiei, bărbatul în vârstă de 32 de ani i-a furat arma şi şi-a împuşcat adversarul în cap.

Scena a fost filmată cu smartphone-ul de mai mulţi pasageri panicaţi.

În înregistrări apar pasageri care se culcă pe jos, în rama de metrou, de frică, în timp ce poliţia încearcă să intervină.

După sosirea ramei în staţia Hoyt-Schermerhorn, poliţiştii intervin, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital, unde a murit din cauza rănilor grave pe care le-a suferit.

WATCH: Subway shooting in NYC at Hoyt-Schermerhorn St. station during Thursday afternoon rush.

Video shows people ducking and calling for NYPD.

36-year-old pulled a gun on a 32YO who took it away and shot him in the head.

The 36YO was taken to the hospital, the 32YO arrested. pic.twitter.com/bo6nb93zyO