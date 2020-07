Messi isi va incheia cariera la FC Barcelona, afirma presedintele clubului spaniol

"Messi a spus ca isi va incheia activitatea si viata fotbalistica la Barca", a declarat Bartomeu pentru postul de televiziune Movistar, dupa ce echipa sa a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Villarreal , intr-o partida din La Liga, disputata duminica seara."Nu voi explica detaliile, pentru ca suntem concentrati asupra competitiei si negociem cu multi fotbalisti, insa Messi ne-a explicat ca vrea sa ramana asa ca ne vom bucura de el pentru inca mult timp", a adaugat conducatorul catalan.Messi, in varsta de 33 ani, care a semnat ultimul sau contract cu Barca in 2017, a devenit mai critic la adresa conducerii clubului anul trecut, iar postul de radio Cadena Ser a anuntat saptamana trecuta ca sud-americanul este nemultumit de modul in care merg in prezent lucrurile la gruparea de pe Camp Nou si doreste sa plece in 2021.Succesul de la Villarreal o mentine pe FC Barcelona in cursa pentru titlul de campioana a Spaniei, aflandu-se la patru puncte in spatele echipei Real Madrid , care s-a impus la randul ei, cu 1-0, pe terenul lui Athletic Bilbao, gratie unui gol marcat din penalty de Sergio Ramos.Lovitura de la 11 a fost acordata dupa consultarea VAR, in timp ce Athletic a avut la randul ei o faza la care a solicitat un penalty, refuzat insa de arbitru.Bartomeu a trimis "intepaturi" catre rivala din Madrid, afirmand ca tehnologia video nu este aplicata corect de la reluarea sezonului, dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus "Am vazut meciul de la Bilbao si, chiar daca nu imi place sa o spun, consider ca VAR nu este utilizat asa cum ar trebui sa fie. De cand sezonul a fost reluat, dupa criza Covid-19, nu a existat o egalitate, iar acest lucru se reflecta in rezultate. Se pare ca este favorizata mereu aceeasi echipa", acuzat presedintele Barcelonei.Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane , a replicat afirmand ca este "obosit" de polemicile legate de arbitraj si a cerut "respect" fata de ceea ce jucatorii sai reusesc sa faca pe teren.