Basescu anunta un val de violente: Gruparile de tip mafiot incep sa-si imparta zonele in care percep taxa de protectie

"Daca Ministerul de Interne va continua sa ramana desprins de informatia din teritoriu, in lipsa careia nu poate actiona, este posibil cadupa caderea intunericului sau sa avem teama a ne parasi ziua locuinta de frica spargatorilor", a scris Basescu."Peste sase luni va fi prea tarziu! Parte din clanurile tiganesti au revenit acasa si par a refuza categoric sa respecte legile tarii.in zonele pe care si le-au auto-atribuit impingandu-i la acte de violenta greu de imaginat a se petrece in Romania cu doar cateva luni in urma.Gruparile de spargatori profesionisti de locuinte specializate in neutralizarea instalatiilor de supraveghere si devalizarea locuintelor in doar cateva minute isi fac tot mai simtita prezenta prin cresterea rapida a numarului de locuinte jefuite.Gruparile de spargatori specializati in golirea bancomatelor, a caselor de bani de la sediul firmelor sau din magazine, se misca si ei cu dezinvoltura pe meleagurile natale dupa ce s-au specializat in Europa", a mentionat fostul presedinte.El transmite ca "gruparile tiganesti de tip mafiot, care incep sa-si imparta zonele in care percep, isi fac si ele simtita prezenta cu atat mai mult cu cat este in plina desfasurare si procesul de ocupare a zonelor in care vor actiona retelele de cersetori. Desi exista, inca nu a aparut ca fenomen continuupe strada sau la poarta scolii, dar nu suntem departe".Basescu cere Ministerului de Interne sa ia cat mai repede masuri pentru a gestiona situatia si cere statului sa raspunda proportional la violenta infractorului."Nu mai avem prea mult timp. Politiile locale trebuie sa devina un partener al Politiei Nationale. Trebuie sa transmita zilnic la Inspectoratele de Politie informatii despre grupari infractionale din comunitate, despre distribuitorii de droguri care circula prin cartiere mai ceva ca postasii, trebuie sa se implice in asigurarea sigurantei cetateanului.Daca Ministerul de Interne va continua sa ramana desprins de informatia din teritoriu, in lipsa careia nu poate actiona, este posibil ca peste 6 luni sa ne fie frica sa iesim pe strada dupa caderea intunericului, sau sa avem teama a ne parasi ziua locuinta de frica spargatorilor", a avertizat el."Cand vad un politist sau un jandarm lovit de un infractor, parca am impresia ca statul insusi a primit un pumn in plina figura, dar societatea ii cere statului sa raspunda proportional la violenta infractorului. Iar infractorul nu sta pe loc, pentru ca statul sa-i raspunda proportional. Ori mai loveste odata, ori fuge si lasa statul fara raspuns proportional", afirma Basescu.